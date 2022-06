TrueCommerce reconocida en el Cuadrante Mágico Gartner® 2022 para redes comerciales de la cadena de suministro multiempresarial (MESCBN)

-- La Empresa es reconocida en base a su capacidad de ejecución y amplitud de visión --

FLORHAM PARK, Nueva Jersey, June 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, un proveedor global de soluciones de conectividad, integración y comercio unificado de socios comerciales, anunció hoy que fue reconocido por Gartner Inc. como un Challenger en el Cuadrante Mágico de mayo de 2022 para redes comerciales de la cadena de suministro multiempresarial (MESCBN) .1 La evaluación se basó en criterios específicos que analizaron la amplitud de visión y la capacidad de ejecución en general de la empresa.



Gartner define las "redes comerciales de la cadena de suministro multiempresarial" (MESCBN) como plataformas integrales y cohesivas que apoyan a una comunidad de socios comerciales centrada en el remitente que necesitan coordinar y ejecutar procesos comerciales que se extienden a través de múltiples empresas. Gartner considera las MESCBNs una tecnología fundamental para organizaciones de mayor madurez, implementadas para coordinar, orquestar, automatizar y transformar la cadena de suministro extendida de una organización dentro del ecosistema general de negocios en el que operan para impulsar la colaboración y mejorar la competitividad.

Las principales capacidades del mercado MESCBN incluyen:

Amplia conectividad de red con soporte de ecosistemas de socios de diferentes niveles y varios tipos y plataformas de tecnología

Centro centralizado de información/datos y visualización

Aplicaciones universales en varios dominios

Aplicaciones principales de ejecución de la cadena de suministro (centradas en empresas y multiempresas)

Aplicaciones complementarias de la cadena de suministro (planificación o finanzas)

Inteligencia integrada

"Para nosotros es emocionante asegurar la posición de Challenger en esta investigación fundamental: por cuatro años consecutivos", dijo Mike Gross, vicepresidente sénior de producto de TrueCommerce. "Durante el último año, hemos realizado inversiones significativas en nuestra tecnología y nuestra gente, expandiendo nuestra base de clientes en un 40% como resultado. También tenemos emocionantes innovaciones de nuevos productos en marcha, incluyendo la utilización de APIs y aprovechando nuestro adaptador universal para ampliar las integraciones internas y externas, así como la mayor utilización de datos a través de inteligencia artificial y aprendizaje automático".

TrueCommerce ofrece un amplio conjunto de soluciones y aplicaciones de comercio unificado que conectan clientes, proveedores, canales y sistemas. Estas soluciones revolucionan la visibilidad y colaboración de la cadena de suministro ayudando a las organizaciones a aprovechar al máximo sus iniciativas omnicanal por medio de conectividad P2P empresarial, gestión de pedidos, reabastecimiento colaborativo, cumplimiento inteligente, análisis multifuncional y gestión de información de productos.

Las soluciones aprovechan la Red de Comercio Global de TrueCommerce, que incluye más de 160,000 empresas conectadas. Más allá de la plataforma en sí, el modelo de cadena de suministro como servicio que ofrece TrueCommerce incluye soporte personalizado, mapeo de socios comerciales y monitoreo continuo del cumplimiento.

Las innovaciones tecnológicas y la estrategia empresarial de TrueCommerce obtuvieron varios elogios del sector. Además de ser nombrada nuevamente como Challenger por Gartner, la empresa fue reconocida en los siguientes informes de analistas destacados:

Líder en IDC MarketScape para la Red Mundial de Comercio de Cadena de Suministro Multiempresarial, 2021

Contendiente en IDC MarketScape para aplicaciones de gestión de información de productos en todo el mundo, 2021

Contendiente en IDC MarketScape para la evaluación de proveedores de plataformas de comercio digital B2B en todo el mundo, 2020

Contendiente en IDC MarketScape para la evaluación de proveedores de plataformas de comercio digital B2C en todo el mundo, 2020

Acerca de TrueCommerce

TrueCommerce es la manera más completa de conectar sus negocios con toda la cadena de suministro, con total integración, desde EDI a gestión de inventarios, cumplimiento, mostradores digitales y mercados.

Revolucionamos la visibilidad y colaboración de la cadena de suministro ayudando a las organizaciones a aprovechar al máximo sus iniciativas omnicanal por medio de conectividad P2P empresarial, gestión de pedidos, reabastecimiento colaborativo, cumplimiento inteligente, análisis multifuncional y gestión de información de productos.

La red de comercio global de TrueCommerce puede conectar empresas con más de 160,000 minoristas, distribuidores y proveedores de servicios de logística. Como proveedor de servicios totalmente administrados, también gestionamos la incorporación de nuevos socios de negocios, así como la gestión continua de mapeo específico de socios, cambios de etiquetado y monitoreo de comunicaciones. Es por esto que miles de empresas, que van desde startups hasta Fortune 100 global, en varios sectores, confían en nosotros.

TrueCommerce: Haga negocios en toda dirección (Do business in every direction)

Para más información visite https://truecommerce.com/

TrueCommerce® es una marca comercial registrada de True Commerce, Inc. Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

1 Fuente: Gartner, “Magic Quadrant for Multienterprise Supply Chain Business Networks” (Gartner, Cuadrante Mágico para redes comerciales de la cadena de suministro multiempresarial), Christian Titze, Brock Johns, 23 May 2022