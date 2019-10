TV AZTECA ANUNCIA VENTAS DE Ps.2,913 MILLONES Y EBITDA DE Ps.464 MILLONES EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2019

Ciudad de México, Oct. 24, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TV Azteca, S.A.B. de C.V. (BMV: AZTECACPO; Latibex: XTZA), uno de los dos mayores productores de contenido para televisión en español en el mundo, anunció hoy resultados financieros del tercer trimestre de 2019.“TV Azteca avanza con firmeza en acciones concretas de su proceso de Transformación para ser una empresa ágil y exitosa en el futuro inmediato. Seguimos generando contenidos líderes en audiencia en la industria y ampliando las plataformas de distribución, lo cual nos permitirá diversificar con éxito nuestras fuentes de ingreso”, destacó Benjamin Salinas, Director General de TV Azteca. “Este es un trimestre complejo en su base de comparación, debido a las ventas extraordinarias del año pasado vinculadas a la Copa Mundial de Futbol, así como a una menor demanda gubernamental por espacios publicitarios en el mercado de medios, que resultaron en una reducción de ingresos y EBITDA en el periodo”.Resultados del tercer trimestreLas ventas netas del periodo sumaron Ps.2,913 millones, 14% por debajo de Ps.3,387 millones del mismo trimestre del año anterior. Los costos y gastos totales fueron de Ps.2,449 millones, en comparación con Ps.2,406 millones del año previo.Como resultado, TV Azteca reportó EBITDA de Ps.464 millones, a partir de Ps.980 millones hace un año; el margen EBITDA del trimestre fue 16%, en comparación con 29% del año previo. La utilidad de operación fue de Ps.201 millones, en comparación con Ps.666 millones hace un año.La compañía registró utilidad neta de Ps.194 millones, a partir de utilidad de Ps.438 millones en igual periodo de 2018. 3T 20183T 2019Cambio Ps.% Ventas netas$3,387$2,913$(473)-14% EBITDA$980$464$(516)-53% Utilidad de operación$666$201$(465)-70% Resultado neto $438$194$(244) -56% Resultado neto por CPO$0.15$0.07$(0.08) -56% Cifras en millones de pesos.EBITDA: utilidad de operación antes de depreciación y amortización.El número de CPOs en circulación al 30 de septiembre de 2018 fue de 2,987 millones y al 30 de septiembre de 2019 fue de 2,984 millones.Ventas netasLas ventas de publicidad en México se redujeron 14%, a Ps.2,755 millones, a partir de Ps.3,198 millones del año anterior, derivado de menor inversión publicitaria por parte del gobierno —como resultado de reasignaciones presupuestales en el sector público— así como ingresos, hace un año, relacionadas con la transmisión de juegos de la Copa Mundial de Rusia.Durante el periodo, se registraron ventas de contenido a otros países por Ps.35 millones, en comparación con Ps.42 millones del año previo. Los ingresos este trimestre resultaron, en buena medida, de la comercialización de los programas La loba en Europa y Al extremo y Lo que callamos las mujeres en Sudamérica, así como de la venta de señales de TV Azteca al resto del mundo.Las ventas de TV Azteca Guatemala y TV Azteca Honduras fueron de Ps.25 millones, en comparación con Ps.52 millones del año anterior.Azteca Comunicaciones Perú reportó ingresos por Ps.98 millones, a partir de Ps.95 millones hace un año. Dichos ingresos se derivan de servicios de telecomunicaciones y reembolsos del gobierno peruano por mantenimiento y operación de la red de fibra óptica.Costos y gastosLos costos y gastos totales crecieron 2% en el trimestre como resultado de incremento de 1% en costos de producción, programación y transmisión y por servicios de telecomunicaciones —a Ps.2,449 millones, a partir de Ps.2,406 millones hace un año— en conjunto con crecimiento de 4% en gastos de venta y administración, a Ps.454 millones, en comparación con Ps.437 millones del año previo.El incremento en costos resulta de esfuerzos de producción de programas de calidad superior, que buscan generar mayores ingresos a futuro.Los costos de Azteca Comunicaciones Perú fueron de Ps.94 millones, a partir de Ps.117 millones hace un año. Los menores costos se derivan de reducción en el alquiler de la infraestructura de transmisión, eficiencias en la operación y menores desembolsos por asesorías.El incremento en gastos de venta y administración en TV Azteca refleja mayores gastos por servicios, de viaje y honorarios, parcialmente compensados por menores gastos de personal y de operación este trimestre.EBITDA y resultado netoEl EBITDA de la compañía fue de Ps.464 millones, en comparación con Ps.980 millones del mismo periodo del año previo. La utilidad de operación fue de Ps.201 millones, a partir de Ps.666 millones hace un año.Las principales variaciones debajo de EBITDA fueron las siguientes:Crecimiento de Ps.43 millones en intereses pagados, debido al reconocimiento de intereses por arrendamientos por la aplicación de la norma NIIF 16 —que se adopta a partir de 2019— así como por efecto calendario en fechas de pagos de intereses.Pérdida cambiaria de Ps.177 millones este trimestre en comparación con ganancia en cambios por Ps.338 millones hace un año, como resultado de posición pasiva monetaria neta en dólares en la compañía, en conjunto con depreciación cambiaria este trimestre, comparada con apreciación hace un año.Beneficio en provisión de impuestos por Ps.548 millones este periodo, en comparación con cargo de Ps.220 millones el año previo. El beneficio este trimestre se deriva de liberación parcial de la reserva del impuesto diferido activo, con base en análisis de la recuperación de pérdidas fiscales de la compañía, que considera la estimación financiera y fiscal de resultados futuros.Crecimiento de Ps.48 millones en partidas discontinuas, como resultado de la desconsolidación del equipo de futbol Atlas en los resultados de TV Azteca, que se anunció previamente.TV Azteca registró utilidad neta de Ps.194 millones en el trimestre, a partir de utilidad de Ps.438 millones hace un año.Flujo de EfectivoDurante el periodo que terminó el 30 de septiembre de 2019, TV Azteca generó flujo neto de efectivo por actividades de operación por Ps.1,769 millones, en comparación con Ps.2,018 millones del año previo.Una vez incluidos los flujos netos de actividades de inversión y de financiamiento, la generación de efectivo y equivalentes de efectivo de la compañía fue de Ps.439 millones en el periodo, lo que contribuyó a fortalecer el balance de TV Azteca.Deuda Al 30 de septiembre de 2019, la deuda de TV Azteca fue de Ps.13,455 millones, en comparación con Ps.13,016 millones del año previo.El saldo de caja y equivalentes de efectivo al cierre del trimestre sumó Ps.2,141 millones, a partir de Ps.4,897 millones hace un año. La reducción se deriva, en gran medida, del pago de renovación de las concesiones de los canales de televisión de TV Azteca en el cuarto trimestre de 2018, por Ps.3,940 millones —como se detalló previamente— parcialmente compensado por generación de efectivo en el periodo.La deuda neta de la compañía al 30 de septiembre de 2019 fue de Ps.11,314 millones, en comparación con Ps.8,119 millones del año previo.Resultados de nueve mesesLas ventas netas de los primeros nueve meses de 2019 sumaron Ps.8,732 millones, 14% por debajo de Ps.10,164 millones en el mismo periodo de 2018, como resultado de menor inversión publicitaria del gobierno federal este periodo, así como ingresos relacionados con la Copa Mundial de Futbol hace un año. Los costos y gastos totales fueron de Ps.7,368 millones, una reducción de 12% a partir de Ps.8,408 millones en igual periodo del año anterior, como consecuencia de estrategias que impulsan la eficiencia en la producción de contenidos y de la ausencia de costos relacionados con la transmisión de la Copa Mundial de Futbol en Rusia este periodo. TV Azteca reportó EBITDA de Ps.1,365 millones, en comparación con Ps.1,756 millones de los primeros nueve meses del año previo. El margen EBITDA del periodo de nueve meses fue 16%. La utilidad de operación fue de Ps.567 millones, a partir de Ps.876 millones hace un año. La compañía registró pérdida neta de Ps.82 millones, en comparación con pérdida de Ps.538 millones en el mismo periodo de 2018. 9M 20189M 2019Cambio Ps.% Ventas netas$10,164 $8,732 $(1,432)-14% EBITDA$1,756$1,365$(391)-22% Utilidad de operación$876$567$(308)-35% Resultado neto $(539)$(82)$457 85% Resultado neto por CPO$(0.18)$(0.03)$0.15 85% Cifras en millones de pesos.EBITDA: utilidad de operación antes de depreciación y amortización.El número de CPOs en circulación al 30 de septiembre de 2018 fue de 2,987 millones y al 30 de septiembre de 2019 fue de 2,984 millones.Perfil de la compañíaTV Azteca es uno de los dos mayores productores de contenido en español para televisión en el mundo. Transmite cuatro canales de televisión en México, Azteca uno, Azteca 7, adn40 y a+, a través de más de 300 estaciones locales a lo largo del país. La compañía también es dueña de Azteca Digital, operador de varios de los portales y redes sociales más visitadas en México.TV Azteca es una empresa de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) es un conjunto de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia. Creado por el empresario Ricardo B. Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas entre los distintos equipos de dirección de las empresas que lo conforman. Estas empresas incluyen: TV Azteca (www.azteca.com; www.irtvazteca.com), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx; www.elektra.com), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Advance America (www.advanceamerica.net), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx), Punto Casa de Bolsa (www.puntocasadebolsa.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx) y Totalplay Empresarial (totalplayempresarial.com.mx). TV Azteca y Grupo Elektra, cotizan acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Cada una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas. Grupo Salinas no tiene participaciones en acciones. Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y estrategias para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial. Con excepción de la información histórica, los asuntos discutidos en este comunicado son conceptos sobre el futuro que involucran riesgos e incertidumbre que pueden ocasionar que los resultados actuales difieran sustancialmente de los proyectados. Otros riesgos que pueden afectar a TV Azteca y sus subsidiarias se presentan en documentos enviados a autoridades de valores.Relación con Inversionistas:Bruno Rangel+ 52 (55) 1720 9167jrangelk@tvazteca.com.mx Rolando Villarreal+ 52 (55) 1720 9167rvillarreal@gruposalinas.com.mxRelación con Prensa:Luciano PascoeTel. +52 (55) 1720 1313 ext. 36553lpascoe@gruposalinas.com.mx TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIASESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS(Millones de pesos del 30 de septiembre 2018 y de 2019) Tercer Trimestre de : 2018 2019 Cambio Ventas netasPs3,387 100%Ps2,913 100%Ps(473)-14% Costos de programación, producción y transmisión 1,969 58% 1,995 68% 26 1%Gastos de venta y administración 437 13% 454 16% 16 4%Total costos y gastos 2,406 71% 2,449 84% 43 2% Utilidad de Operación antes de depreciación y amortización980 29% 464 16% (516)-53% Depreciación y amortización 179 191 13 Otros gastos -Neto 136 72 (64) Utilidad de operación 666 20% 201 7% (465)-70% Participación en resultados de asociadas (1) (22) (21) Resultado integral de financiamiento: Intereses pagados (297) (340) (43) Otros gastos financieros (61) (65) (4) Intereses ganados 52 39 (13) Resultado cambiario -Neto 338 (177) (515) 32 (542) (575) Utilidad (Pérdida) antes de la siguiente provisión 696 21% (364)-12% (1,060) Provisión de impuestos (220) 548 768 Utilidad (Pérdida) de las operaciones continuas 477 185 (292)61% Partidas discontinuas (39) 9 48 Utilidad (Pérdida) netaPs438 Ps194 Ps(244) Participación no controladora en la Utilidad (Pérdida) NetaPs(0) Ps0 Ps0 Participación controladora en la Utilidad (Pérdida) NetaPs438 13%Ps194 7%Ps(245)56% TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIASESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS(Millones de pesos del 30 de septiembre 2018 y de 2019) Periodo que terminó el 31 de Septiembre de : 2018 2019 CambioVentas netasPs10,164 100%Ps8,732 100%Ps(1,432)-14% Costos de programación, producción y transmisión 7,324 72% 6,233 71% (1,091)-15%Gastos de venta y administración 1,084 11% 1,134 13% 50 5%Total costos y gastos 8,408 83% 7,368 84% (1,041)-12% Utilidad de operación antes de depreciación y amortización1,756 17% 1,365 16% (391)-22% Depreciación y amortización 550 574 24 Otros gastos -Neto 330 223 (107) Utilidad de operación 876 9% 567 6% (308)-35% Participación en resultados de asociadas (8) (22) (14) Resultado integral de financiamiento: Intereses pagados (967) (1,016) (49) Otros gastos financieros (148) (134) 13 Intereses ganados 119 96 (23) Ganancia cambiaria -Neto 313 (34) (347) (682) (1,088) (405) Utilidad (Pérdida) antes de la siguiente provisión 185 2% (542)-6% (727) Provisión de impuestos (719) 620 1,340 Utilidad (Pérdida) de las operaciones continuas (534) 78 613 Partidas discontinuas (5) (160) (155) Utilidad (Pérdida) netaPs(539) Ps(82) Ps457 Participación no controladora en la Utilidad (Pérdida) NetaPs(1) Ps0 Ps1 Participación controladora en la Utilidad (Pérdida) NetaPs(538)-5%Ps(82)-1%Ps456 85% TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS (Millones de pesos del 30 de septiembre 2018 y de 2019) 30 de Septiembre 2018 2019 Cambio Activo circulante: Efectivo y equivalentes de efectivoPs4,897 Ps2,141 Ps(2,756) Cuentas por cobrar 4,080 3,785 (295) Otros activos circulantes 4,812 4,145 (667) Suma el activo circulante 13,789 10,071 (3,718)-27% Cuentas por cobrar 79 28 (51) Derechos de exhibición 2,161 2,447 286 Inmuebles, maquinaria y equipo -Neto 3,558 3,766 208 Concesiones de televisión -Neto 5,484 9,447 3,963 Otros activos 1,631 1,725 94 Impuestos diferidos 1,123 1,663 540 Suma el activo a largo plazo 14,036 19,076 5,040 36% Total activoPs27,825 Ps29,147 Ps1,322 5% Pasivo a corto plazo: Deuda a corto plazoPs- Ps1,708 Ps1,708 Otros pasivos circulantes 5,817 5,032 (785) Suma el pasivo a corto plazo 5,817 6,740 923 16% Pasivo financiero a largo plazo: Certificados bursátiles 3,958 3,975 17 Deuda a largo plazo 9,058 7,772 (1,286) Suma pasivo financiero a largo plazo 13,016 11,747 (1,269)-10% Otros pasivos a largo plazo: Anticipos de anunciantes 5,186 7,004 1,818 Impuestos Diferidos 324 534 210 Otros pasivos a largo plazo 206 456 250 Suma otros pasivos a largo plazo 5,716 7,994 2,278 40% Suma el pasivo total 24,549 26,481 1,932 8% Total inversión de los accionistas 3,276 2,666 (610)-19% Total pasivo e inversión de los accionistasPs27,825 Ps29,147 Ps1,322 5% TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIASESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO(Millones de pesos del 30 de septiembre 2018 y de 2019) Periodo terminado el 30 de Septiembre de: 2018 2019 Operación: Flujo generado antes de impuestos a la utilidadPs1,319 Ps1,606 Cuentas por cobrar 675 1,644 Inventarios y derechos de exhibición 231 (511) Cuentas por pagar, gastos acumulados e impuestos (206) (971)Flujos netos de efectivo de actividades de operación 2,018 1,769 Inversión: Adquisición de activos fijos, intangibles y otros neto (357) (138) Venta neta de activos Azteca America 830 - Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 473 (138) Financiamiento: Préstamos obtenidos 749 - Intereses pagados (1,111) (1,169) Otras partidas (14) (22)Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento (376) (1,192) Aumento de efectivo y equivalentes de efectivo 2,114 439 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 2,783 1,702 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del añoPs4,897 Ps2,141