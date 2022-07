UL Solutions presenta la evaluación de fugas térmicas de las carcasas de baterías, el primer método de prueba en UL para ayudar a evaluar el material de las carcasas de las baterías de los vehículos eléctricos

NORTHBROOK, Illinois, 11 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- UL Solutions, líder mundial en ciencia de la seguridad aplicada, anunció hoy su evaluación de fugas térmicas de las carcasas de baterías (Battery Enclosure Thermal Runaway; BETR), el primer método de prueba en UL Solutions para evaluar el material de las carcasas de las baterías de los vehículos eléctricos (EV). La oferta basada en la norma UL 2596, Test Method for Thermal and Mechanical Performance of Battery Enclosure Materials (Método de prueba para el desempeño térmico y mecánico de los materiales de las carcasas de las baterías), fue publicada el 27 de enero de 2022 por la organización UL Standards and Engagement.

El desempeño de las baterías ha presentado continuamente desafíos en la eficiencia de los vehículos eléctricos, ya que el mayor peso de estos vehículos —causado por los sistemas de baterías pesadas— genera la necesidad de recargar con más frecuencia y causa tiempos de autonomía más breves. Sin embargo, los sistemas de carcasas de baterías desempeñan un papel fundamental en la mitigación del impacto de las fugas térmicas, un riesgo asociado con las baterías de iones de litio. Las fugas térmicas se producen cuando las celdas de iones de litio entran en un estado de autocalentamiento incontrolable que puede producir fuego, humo y temperaturas extremadamente altas, a la vez que expulsa partículas dañinas.

"Conforme sigue avanzando la electrificación de la movilidad, las fugas térmicas se han convertido en un problema crítico de seguridad en la industria automotriz y han aumentado la atención en cómo se utiliza el material óptimo de las carcasas para la protección ante las fugas térmicas", señaló Eric Bulington, director de gestión de productos del grupo Engineered Materials de UL Solutions. "Con esta oferta, ayudamos a los fabricantes a superar uno de los desafíos más complejos de la industria de la movilidad eléctrica, a la vez que satisfacemos la demanda del mercado de productos automotrices innovadores y confiables".

La metodología de prueba de UL Solutions evalúa el desempeño del material al simular un escenario de fuga térmica. Las evaluaciones implican probar placas de material en comparación con todo el ensamblaje de las baterías, lo que reduce los costos de prueba y el tiempo de desarrollo para los fabricantes de resinas y proveedores de materiales. Las evaluaciones también se centran en analizar diversas fórmulas durante la investigación y el desarrollo para brindarles a los productores de material la oportunidad de ofrecerles a los fabricantes de equipos originales (OEM) las soluciones que satisfagan sus necesidades a la vez que tienen en cuenta el rendimiento de los materiales.

"UL Solutions tiene una larga trayectoria de liderazgo intelectual con respecto a las baterías de todo tipo de formas y tamaños, por lo que es apropiado que continuemos ese legado con las baterías de los vehículos eléctricos", afirmó Bulington. "Gracias a esta oferta, UL Solutions aborda las preocupaciones de la industria al ofrecerles a los OEM y proveedores del sector automotor, así como a los fabricantes de componentes y sistemas automotrices, soluciones de pruebas y asesoría para cumplir con múltiples normas y regulaciones".

