Un año después de los confinamientos en todo el mundo por la COVID-19, un panel médico analiza el impacto de la pandemia en los pacientes con condiciones subyacentes y la necesidad de priorizar las enfermedades crónicas en el futuro

, 20 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- El miércoles 21 de abril, entre las 8:00 a. m. y las 9:30 a. m. hora de verano del este, el Consejo Empresarial para el Entendimiento Internacional (BCIU) y Viatris (NASDAQ: VTRS) organizarán conjuntamente un diálogo virtual después de las Reuniones de2021 del Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en el que se analizará la necesidad de un tratamiento sanitario y una financiación sostenibles a nivel mundial para las poblaciones en situación de riesgo y otras lecciones aprendidas tras cumplirse un año del inicio de la pandemia de COVID-19.

El diálogo, titulado: "Investing in the Patient Journey: NCDs and COVID-19 beyond the Pandemic" (Invertir en el proceso del paciente: las ENT y la COVID-19 más allá de la pandemia) contará con intervenciones de actores involucrados de los sectores público y privado y líderes mundiales en salud, para destacar el hecho de que la COVID-19 puso a prueba los sistemas de salud y de que los pacientes con enfermedades no transmisibles (ENT) han enfrentado una doble carga en la prestación de servicios y tratamientos para sus condiciones subyacentes, estando expuestos a los mayores riesgos de complicaciones relacionadas con la COVID-19. La sesión estará moderada por la periodista Michelle Kosinski, con discurso de apertura a cargo del Dr. Jeremy Veillard, especialista sénior en salud para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, y participaciones adicionales de: el Sr. Menassie Taddese, presidente de Mercados Emergentes de Viatris; la Sra. Helen McGuire,

líder del Programa Global de Enfermedades no Transmisibles de PATH; el Sr. Praveen Pardeshi, coordinador del Programa Global de The Defeat-NCD Partnership del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR); la Dra. Linda Bedran, directora de Asuntos Corporativos para Mercados Emergentes de Viatris; y el Sr. Kawaldip Sehmi, director ejecutivo de la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes (IAPO).

"Si bien cumplimos ya un año viviendo con la COVID-19, aún es tan importante como siempre seguir apoyando los sistemas de salud para que no se sobrecarguen y a los pacientes que se ven más afectados cuando esto sucede", expresó Peter Tichansky, presidente y director ejecutivo del BCIU. "Invertir en la infraestructura médica amplía el acceso a la prestación de servicios para las personas que más lo necesitan, como quienes tienen mayor riesgo de padecer complicaciones graves de la COVID-19. Esta pandemia ha permitido entender que la seguridad sanitaria es seguridad nacional, y se necesitan sistemas de salud más resilientes e innovación continua para que el mundo pueda superar esta pandemia y prepararse para la siguiente", afirmó Tichansky.

"Las presiones causadas por la pandemia han interrumpido y retrasado los diagnósticos y tratamientos de muchas personas con enfermedades no transmisibles (ENT)", observó Menassie Taddese, presidente de Mercados Emergentes de Viatris. "Las personas que padecen enfermedades no transmisibles corren un mayor riesgo de contraer enfermedades graves relacionadas con la COVID-19 y morir, en función de cuatro enfermedades no transmisibles fundamentales y cinco factores de riesgo de dichas enfermedades. Esto nos ha recordado que solo al fomentar el acceso a una atención en salud de alta calidad y asequible podemos combatir esta crisis económica, social y de salud pública sin precedentes que amenaza la vida y los medios de vida de millones de personas". Antes de la pandemia y de acuerdo con el documento de Respuesta Estratégica a las ENT de la OMS, publicado desde 2018, cada USD 1 invertido en prevención y control de ENT generará un retorno de USD 7 para 2030. "Sin embargo, en este momento y debido a la pandemia, estas asignaciones de recursos para el tratamiento y la prevención de las enfermedades no transmisibles son aun más críticos para proteger contra la COVID-19 y apoyar la estabilización de los sistemas de salud y las economías financieras. A través de sólidas alianzas con gobiernos locales, instituciones de salud y ONG podemos desempeñar un papel efectivo para mejorar el proceso de un paciente y sus vías de tratamiento a corto y largo plazo, lo que también incluye sus planes de prevención. Esta es la misión de Viatris. Al ayudar a las personas a llevar vidas más saludables y felices, también esperamos ayudar a sus naciones a crecer y prosperar", señaló Taddese.

La discusión del panel virtual es oficial y de prensa abierta. Los miembros del público pueden registrarse gratis en este enlace: https://bciu.zohobackstage.com/WBIMFLIFESCIENCESInvestinginthePatientJourneyNCDsandCOVID-19beyondthePandemic

El Consejo Empresarial para el Entendimiento Internacional (BCIU) es una organización sin fines de lucro de especialistas, educadores y asesores que trabajan para ampliar el intercambio y el comercio internacionales para empresas y gobiernos de todo el mundo. El BCIU cuenta con profundas conexiones y la confianza de aproximadamente 200 compañías miembros, incluidas diferentes multinacionales, y mantiene una red inigualable de vínculos gubernamentales en todos los rincones del mundo. Durante 65 años, han creído en el progreso y la modelación del futuro abordando algunos de los desafíos mundiales más complejos, desde la salud global hasta la ciberseguridad y la sostenibilidad agrícola. A través de servicios transformadores a medida, el BCIU ofrece medios para que sus socios intensifiquen la cooperación económica y mejoren el crecimiento global en todos los mercados.

Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) es una nueva clase de empresa de salud que empodera a las personas de todo el mundo para que vivan de manera más saludable en todas las etapas de la vida. Ofrece acceso a medicamentos, promueve operaciones sostenibles, desarrolla soluciones innovadoras y aprovecha su experiencia colectiva para conectar a más personas con más productos y servicios a través de su exclusivo portal Global Healthcare Gateway®. Creada en noviembre de 2020, Viatris reúne conocimientos científicos, de fabricación y de distribución con capacidades regulatorias, médicas y comerciales comprobadas para ofrecer medicamentos de alta calidad a pacientes en más de 165 países y territorios. El portafolio de Viatris comprende más de 1.400 moléculas aprobadas en una amplia gama de áreas terapéuticas, que abarcan enfermedades infecciosas y no transmisibles, incluyendo marcas reconocidas a nivel mundial, medicamentos genéricos complejos y de marca, un portafolio creciente de biosimilares y una variedad de productos de consumo de venta libre. Con una fuerza laboral global de aproximadamente 45.000 empleados, Viatris tiene su sede principal en los Estados Unidos, con centros globales en Pittsburgh, Shanghái (China) e Hyderabad (India). Obtenga más información en viatris.com e investor.viatris.com y conéctese con nosotros en Twitter en @ViatrisInc, LinkedIn y YouTube.

