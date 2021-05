Una carta para todos aquellos que aspiran a un futuro mejor

BOGOTA, Colombia

, 31 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Nos encontramos en una encrucijada que lleva a dos futuros distintos: Uno es definido por la división, la duda y la desconfianza. El otro es un futuro en el que prevalecen la razón, los hechos y la ciencia. Un futuro en el que la acción ambiciosa y coordinada ha creado un mundo más sostenible y equitativo.

Como soy un optimista de corazón, decido abogar por este último. Creo que un futuro mejor es posible. Y, como padre, esposo, ciudadano y director ejecutivo, recientemente nombrado, de Philip Morris International (PMI), haré mi parte para que sea una realidad.

Cuando considero la manera en la que PMI puede contribuir a este futuro, una acción sobresale entre las otras: Reemplazar el cigarrillo tan pronto como sea posible, con mejores alternativas para hombres y mujeres que de otro modo seguirán fumando. A medida que nuestra compañía continúe con su misión, de proporcionar un futuro libre de humo, haré todo lo que esté en mi poder para construir sobre el progreso de mis predecesores y acelerar el ritmo de nuestro cambio.

Hace cinco años, prácticamente el cero por ciento de nuestros ingresos netos provenían de productos libres de humo. En 2020, representaban casi un cuarto. Al transformar fundamentalmente nuestro negocio e invertir miles de millones de dólares en el desarrollo de mejores alternativas, caminamos hacia un mundo libre de humo.

Para 2025, nuestro objetivo es ser una compañía predominante en productos libres de humo, con más del 50 por ciento de nuestros ingresos netos proviniendo de estos productos innovadores, una meta que contiene aspiraciones que superan nuestra ambición previamente establecida. Para ese año, también buscamos poner a disposición nuestros productos libres de humo en 100 mercados, frente a los más de 60 actuales.

Si bien es cierto que nuestras metas son ambiciosas, estás hablan de nuestro compromiso con el cambio y el éxito que hemos logrado a la fecha. Para llegar a 2025 y más allá:

Continuaremos invirtiendo en la ciencia y aplicando un rigor científico en todo lo que hacemos.

Garantizaremos que PMI sea un empleador atractivo, incluyente e interesante, creando un ambiente en que todos estén capacitados para rendir al máximo.

Entregaremos innovación a través de nuestra huella y escalas globales.

Continuaremos mejorando nuestro desempeño a través de áreas clave como el medio ambiente, el compromiso con la sociedad y la gobernanza. Sobre todo, abordando el impacto de nuestros productos, abandonando el cigarrillo y permitiendo el cambio a mejores alternativas lo antes posible.

Ampliaremos nuestro portafolio lejos del tabaco y la nicotina, apoyándonos en nuestra experiencia en ciencias médicas y de la vida, y en nuestra capacidad para ayudar a los consumidores a tomar mejores decisiones.

La magnitud de la necesidad de este cambio no se puede negar. Pero no es desalentador, al menos no para aquellos que creen en nuestro poder colectivo. El mayor impedimento que debemos superar es la rigidez en el pensamiento, así como también, las emociones y creencias preconcebidas que eclipsan la evidencia y nos relegan a campos establecidos que nos impiden unir fuerzas en una causa común.

Es por esto que nuestra principal tarea es la de aportar siempre nuevas ideas, la de demostrar mediante la acción, la transparencia y los puntos de evidencia verificables la integridad de nuestras promesas, y también trabajar sin descanso para forjar sociedades con las que podamos acelerar el cambio que buscamos.

Juntos, lograremos un futuro sin humo.

Por JACEK OLCZAK

Director Ejecutivo,

Philip Morris International

