Una demanda colectiva puede afectar a los detenidos de Inmigración que participaron en el Programa de Trabajo Voluntario en el Centro de Detención Northwest

SEATTLE

Tacoma, Washington

, 4 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Se ha presentado una demanda colectiva en el tribunal federal en, contra The GEO Group, Inc., dueño y operador del Centro de Detención Northwest. El nombre del caso es, No. 17-cv-05769. Un juez federal decidió que esta demanda debe ser una demanda colectiva a nombre de una "Clase" o "Miembros de una Clase" que incluya a todos los detenidos de Inmigración que participaron en el Programa de Trabajo Voluntario en el Centro de Detención Northwest en cualquier momento desde el 26 de septiembre de 2014.

Esta notificación resume los derechos de los Miembros de la Demanda Colectiva y sus opciones antes de un próximo juicio. Hay más información en una notificación detallada disponible en el sitio web a continuación. Los Miembros de la Demanda Colectiva deben decidir si se mantienen en la Demanda y aceptan los resultados que sean, o pedir ser excluidos y mantener su derecho de demandar a GEO. Ahora no hay dinero disponible, y no hay garantía de que lo habrá.

Esta demanda es sobre si GEO es un 'empleador' y si los Miembros de la Demanda Colectiva son 'empleados' bajo la Ley de Salario Mínimo del estado de Washington. Y si es así, si GEO violó la Ley al no pagar a los Miembros de la Demanda Colectiva el salario mínimo por hora bajo la ley de Washington por trabajos realizados bajo el Programa de $1 al día. GEO niega las acusaciones hechas en la demanda. La Corte no ha decidido si GEO hizo algo malo.

Los Miembros de la Demanda Colectiva tienen la opción de mantenerse en la Demanda o no, y deben decidirlo ahora. Si se quedan en la Demanda, estarán legalmente obligados a cumplir con todas las órdenes y fallos de la Corte, y no podrán demandar o seguir demandando a GEO como parte de cualquier otra demanda por salarios atrasados desde el 26 de septiembre de 2014 hasta la fecha del juicio. Si los Miembros de la Demanda Colectiva no toman una decisión para el 24 de marzo de 2020, perderán la oportunidad de presentar una demanda individual por los mismos daños en el futuro.

La Corte ha aprobado a Ugochukwu Goodluck Nwauzor y a Fernando Aguirre-Urbina para que sean Representantes de la Clase. La Corte también ha nombrado a las firmas de abogados de Schroeter Goldmark &Bender, Open Sky Law, PLLC, y Menter Immigration Law PLLC, de Seattle, Washington, y a la firma de abogados de R. Andrew Free, de Nashville, Tennessee, para representar a la Clase.

Si los Miembros de la Demanda Colectiva quieren participar en la demanda colectiva contra GEO y quieren que los Representantes de la Clase y el Asesor Jurídico de la Clase representen sus intereses, no tienen que hacer nada en este momento. Los Miembros de la Demanda Colectiva también pueden contratar a su propio abogado para que se presente ante la Corte en su nombre.

Si los Miembros de la Demanda Colectiva piden ser excluidos de la Demanda, mantendrán el derecho de demandar a GEO por estas reclamaciones y no tendrán que acatar ninguna orden ni fallo de la Corte. Si no quieren participar en la demanda, deben enviar un formulario de Solicitud de Ser Excluido (o un documento similar) por correo, correo electrónico, fax u otro método de entrega al Administrador de la Notificación en los lugares abajo identificados. La Solicitud de Ser Excluido debe presentarse por escrito y entregarse, transmitirse o enviar por correo el 24 de marzo de 2020 o antes.

El formulario de Solicitud de Ser Excluido debe entregarse al Administrador de la Notificación por correo, correo electrónico o fax a la siguiente dirección:

Nwauzor, et al. v. The Geo Group, Inc.

c/o JND Legal Administration

PO Box 91226

Seattle, WA 98111

Email: info@vwpclassaction.com

Fax: (206) 788-8766

Si los Miembros de la Demanda Colectiva tienen preguntas o quieren una notificación detallada u otros documentos sobre esta demanda y sus derechos, pueden visitar www.VWPClassAction.com; o enviar un correo electrónico a JND Legal Administration a info@VWPClassAction.com; o llamar a:

Sin cargo en los Estados Unidos: 855-961-0959

Área de Seattle-Tacoma, Washington: 206-806-6835

Sin cargo en México: 1-800-733-4126

FUENTE JND Legal Administration