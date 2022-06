Una investigación de KnowBe4 encuentra que una mayor frecuencia de capacitación en concientización sobre la seguridad mejora la prevención de vulneraciones a la seguridad

TAMPA BAY, Florida, 26 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- KnowBe4, el proveedor de la plataforma de capacitación para la concientización en seguridad y simulación de fraude electrónico más grande del mundo, anunció hoy un nuevo informe de investigación KnowBe4, que revela que el aumento en la frecuencia de la capacitación en concientización sobre la seguridad mejora las reacciones a las vulneraciones de seguridad al incrementar la comprensión de las instrucciones de seguridad.

En este informe, KnowBe4 examinó la forma en que los empleados comprenden claramente las instrucciones de seguridad en relación con la cantidad de capacitación en concientización sobre la seguridad que han recibido durante los últimos 12 meses. Las respuestas fueron analizadas y comparadas en función de aquellos que no completaron ninguna capacitación en concientización sobre la seguridad, anual, trimestral ni mensual. Se incluyeron datos de más de 526.000 personas en diversas industrias en todo el mundo. Entre los hallazgos se incluye lo siguiente:

En el 84 % de los casos, la capacitación en concientización sobre la seguridad aumentó la comprensión de los empleados sobre las instrucciones de seguridad.

La calificación de claridad promedio por parte de los encuestados fue de 70 sobre 100; sin embargo, la claridad varió enormemente dependiendo de cuánta capacitación en concientización sobre la seguridad se hubiera completado durante los últimos 12 meses.

Al analizar industrias específicas, se señaló que la de la hospitalidad tenía la mayor frecuencia de falta de capacitación en concientización sobre la seguridad, mientras que la de educación obtuvo la calificación más baja entre las industrias evaluadas en cuanto a claridad de instrucciones en el caso de un incidente de seguridad.

Kai Roer

"La correlación entre una capacitación en concientización sobre la seguridad más frecuente y estar mejor preparados sobre los detalles específicos de cómo manejar un incidente de seguridad se deja en claro en función de los hallazgos de este informe", afirmó, director de investigación de KnowBe4. "Para las organizaciones que buscan mejorar sus esfuerzos de comunicación con los empleados en relación con lo que deben hacer en caso de una vulneración a la seguridad, los líderes deben implementar una capacitación en concientización sobre la seguridad de manera mensual o al menos trimestral. Sin los beneficios obtenidos por la capacitación frecuente, a los empleados se les deja solos para descifrar las instrucciones de seguridad, sin la orientación adecuada y, en última instancia, poniendo a la organización en mayor riesgo debido al mal manejo de un incidente de seguridad".

Para descargar el Informe de investigación KnowBe4, "More Training, Better Prepared: Increasing the frequency of training improves understanding of security instructions" (Más capacitación, mejor preparación: aumentar la frecuencia de la capacitación mejora la comprensión de las instrucciones de seguridad), visite https://www.knowbe4.com/hubfs/KnowBe4-Research-Report-More-Training-Better-Prepared-2022.pdf.

Acerca de KnowBe4 KnowBe4, el proveedor de la plataforma de capacitación en concientización sobre la seguridad y simulación de fraude electrónico más grande del mundo, es utilizado por más de 50.000 organizaciones de todo el planeta. Fundado por Stu Sjouwerman, especialista en TI y seguridad de datos, KnowBe4 ayuda a las organizaciones a abordar el elemento humano de la seguridad al crear conciencia sobre el software malicioso, fraude del CEO y otras tácticas de ingeniería social a través de un enfoque de nueva escuela para la capacitación en concientización sobre la seguridad. Kevin Mitnick, un especialista en ciberseguridad reconocido a nivel internacional y el director de Hackeo de KnowBe4, ayudó a diseñar la capacitación de KnowBe4 con base en sus tácticas de ingeniería social bien documentadas. Decenas de miles de organizaciones confían en KnowBe4 para movilizar a sus usuarios finales como la última línea de defensa.

CONTACTO: Cassandra Cadot, 678-206-1958, [email protected].

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/588691/KB4_Logo.jpg

FUENTE KnowBe4