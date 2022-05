Una reunión histórica urge a priorizar el agua y el saneamiento para reencauzar los objetivos de salud, clima y economía

YAKARTA, Indonesia

18 de mayo de 2022

/PRNewswire/ -- Más de 350 participantes de 57 países se han reunido hoy en Yakarta para la inauguración de la Reunión de Ministros del Sector que impulsará la priorización urgente del agua y el saneamiento en todo el mundo. ?

Entre ellos se encontraron 50 ministros de agua, saneamiento, salud, medio ambiente y economía, que se reunieron para debatir sobre la pandemia de COVID-19, la emergencia climática y una economía mundial en dificultades, que han amenazado décadas de progreso en materia de desarrollo sostenible. El evento fue acogido por el Gobierno dey convocado conjuntamente por la alianza mundial de Saneamiento y Agua para Todos (SWA), acogida por las Naciones Unidas, y UNICEF.Al inaugurar el acto,, Presidente del Comité Directivo de SWA, señaló que "el agua y el saneamiento son indispensables para prevenir las emergencias de salud pública, son parte integral del apoyo al desarrollo económico y son imprescindibles para que las comunidades sean resilientes al cambio climático".

El acceso al agua y al jabón generará 45.000 millones de dólares al año y reducirá la propagación de infecciones de una epidemia similar a la del COVID-19 hasta en un 20%.

El 40% de la población mundial es altamente vulnerable al impacto del cambio climático. Aproximadamente el 74% de todos los desastres naturales ocurridos entre 2001 y 2018 estuvieron relacionados con el agua.

El acceso universal a retretes con residuos gestionados de forma segura generará 86.000 millones de dólares al año en concepto de mayor productividad y reducción de los costes sanitarios.

"El agua y el saneamiento son la base de todo desarrollo sostenible y la clave para ayudar a los niños a sobrevivir y prosperar. Cuando 300.000 niños siguen muriendo cada año por enfermedades relacionadas con el agua no potable y el saneamiento inadecuado, sabemos que tenemos que hacer más", afirmó Catherine Russell, Directora Ejecutiva de UNICEF. ?

La Reunión de Ministros del Sector dotará a los líderes políticos de las evidencias y mejores prácticas que necesitan para priorizar las inversiones en agua y saneamiento, lo que a su vez apoyará los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También pretende transformar la colaboración interministerial a nivel nacional en torno a los derechos humanos al agua y al saneamiento, así como el aprendizaje internacional y la cooperación.?

Fue precedida por un proceso preparatorio de seis meses tanto a nivel mundial como nacional, en el que participaron 126 gobiernos y organizaciones.

