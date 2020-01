Univar Solutions anuncia el cierre de la venta de la división de Ciencias Ambientales a AEA Investors

DOWNERS GROVE, Illinois

NUEVA YORK

$195

, 6 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" o la "Compañía"), un distribuidor global de ingredientes y productos químicos y proveedor de servicios con valor agregado, y AEA Investors ("AEA"), una firma global líder de inversiones privadas, anunciaron hoy que han cerrado la venta de la división de Ciencias Ambientales de Univar Solutions a afiliados de AEA pormillones. En línea con su compromiso establecido previamente, la Compañía utilizará los resultados netos de la transacción para pagar su saldo por préstamos a largo plazo existentes.

David Jukes

, presidente y CEO de Univar Solutions, comentó: "Nos complace haber completado esta transacción a medida que seguimos intensificando nuestro foco estratégico en nuestros negocios básicos de distribución de ingredientes y productos químicos. Estamos seguros de que AEA es el socio adecuado para posicionar a Ciencias Ambientales para un crecimiento continuado y un liderazgo en el sector de la distribución de productos para el manejo de plagas".

Con sede central en Austin, Texas, la división de Ciencias Ambientales es un negocio de manejo de plagas de primer nivel, que atiende a clientes en los EE. UU., Canadá y México directamente a través de más de 250 profesionales de ventas y servicios y 70 ProCenters, y en Latinoamérica y el Caribe a través de una red de socios concesionarios autorizados. La división atiende a los crecientes mercados para el control de plagas (lo que incluye plagas estructurales, salud pública, fauna, manejo de vegetación y césped + ornamentales) con productos y servicios sin paralelo, además de recursos educativos y tecnológicos, entre los que se incluyen PestWeb.com, un recurso online óptimo en su clase para profesionales del manejo de plagas.

Asesores

Para Univar Solutions, Piper Jaffray &Co. actuaron como asesores financieros, y Stinson LLP como asesores legales. Para AEA, Fried, Frank, Harris, Shriver &Jacobson LLP actuaron como asesores legales.

Acerca de Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) es un distribuidor global líder de ingredientes y productos químicos y proveedor de servicios con valor agregado a clientes que abarcan una amplia gama de industrias. Con la mayor flota privada de transporte del sector y fuerza de ventas norteamericana, una amplia red de proveedores, profundo conocimiento regulatorio y del mercado, desarrollo de fórmulas y recetas de primer nivel, know-how de logística sin rivales y herramientas digitales a la vanguardia de la industria, Univar Solutions es un aliado comprometido para clientes y proveedores, que los ayuda a anticipar, navegar y aprovechar oportunidades significativas de crecimiento. Conozca más en www.univarsolutions.com.

Acerca de AEA

AEA Investors LP fue fundada en 1968 por intereses de las familias Rockefeller, Mellon y Harriman, y S.G. Warburg &Co., como un vehículo de inversiones privadas para un grupo selecto de oficinas de familias industriales con activos sustanciales. AEA cuenta con una red global extraordinaria construida a lo largo de muchos años, que incluye a familias industriales líderes, ejecutivos y líderes empresarios, muchos de los cuales invierten con AEA como inversores individuales activos ("Participantes") y/o se suman a las juntas de las compañías en cartera, o actúan en otras funciones de asesoría. Actualmente, aproximadamente 80 profesionales de inversión de AEA operan a nivel global, con oficinas en Nueva York, Connecticut, Londres, Múnich y Shanghái. La firma gestiona fondos que tienen aproximadamente $15.000 millones de capital invertido y comprometido, lo que incluye las compras apalancadas de compañías de mercado medio y empresas pequeñas, e inversiones en deuda intermedia y sénior. AEA Private Equity invierte en tres sectores: industriales con valor agregado, consumidores y servicios. El equipo de Capital Privado en Pequeñas Empresas de AEA es una estrategia dentro de AEA que actualmente gestiona más de $1.500 millones de capital invertido y comprometido. El equipo de pequeñas empresas procura ayudar a hacer crecer y transformar compañías en el extremo inferior del mercado medio, mediante el patrocinio a compañías en crecimiento con equipos de gestión probados y modelos de negocios superiores.

Datos proyectados

Este comunicado de prensa incluye "datos proyectados" con el significado de la Sección 27A de la Ley de Títulos y la Sección 21E de la Ley de Valores y Bolsa de 1934, y sus modificaciones. Las proyecciones están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales pueden estar fuera de nuestro control. Advertimos que la información proyectada que se presenta en este comunicado de prensa no es garantía de eventos futuros, y que los eventos reales pueden diferir materialmente de los efectuados o sugeridos por la información proyectada incluida en este comunicado de prensa. Además, las proyecciones por lo general pueden identificarse por el uso de terminología específica, tal como tiempos verbales futuros o potenciales, "planear", "procurar", "cómodo con", "esperar", "tener la intención", "estimar", "prever", "creer", "continuar" o las formas negativas de dichos términos, o las variaciones de los mismos, o terminologías similares. Toda la información proyectada aquí incluida se presenta exclusivamente para la fecha de este comunicado de prensa, y no asumimos obligación alguna de actualizar ni revisar ninguna información proyectada para reflejar los cambios en las presunciones, la ocurrencia de eventos no previstos o modificaciones de cualquier otra índole.

