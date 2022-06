Univar Solutions México amplía su cartera de ingredientes de alimentos a través de un acuerdo de distribución exclusivo con Kalsec

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Univar Solutions México, S. De R.L. de C.V., una subsidiaria de Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" o "la Empresa"), un distribuidor líder a nivel mundial de productos básicos y productos químicos e ingredientes especializados y proveedor de servicios de valor agregado, anunció hoy que ha ampliado su cartera de Ingredientes y Especialidades (I&) a través de un nuevo acuerdo de distribución exclusiva con Kalsec®, Inc. en México. Univar Solutions se convertirá en el distribuidor exclusivo en México de los productos de Kalsec®, que abarcan sus unidades de negocio Taste and Sensory Solutions, Colors y Food Protection.

"Nos entusiasma ampliar nuestro ya extenso negocio de ingredientes de alimentos a través de nuestra relación con Kalsec. Este acuerdo permite que Univar Solutions sea aún más valioso para nuestros clientes y los ayuda a resolver sus desafíos más difíciles, desarrollar productos más innovadores y sostenibles y reducir el tiempo de salida al mercado", afirmó Jorge Buckup, presidente de Univar Solutions en Latinoamérica. "Con esta autorización exclusiva, seguimos fortaleciendo nuestra cartera de productos, ampliando nuestra capacidad para atender las necesidades de los clientes en México y Latinoamérica, e impulsar nuevas oportunidades de crecimiento a través de soluciones de mayor rendimiento y más innovadoras y sostenibles".

Los productos de Kalsec se obtienen a partir de hierbas naturales, especias y vegetales, y se transforman en extractos líquidos fáciles de usar. La experiencia y los recursos de Kalsec abarcan una línea completa de productos y soluciones naturales e innovadores para hacer frente a los desafíos que enfrentan los fabricantes de alimentos y bebidas a nivel mundial. La incorporación de los productos innovadores de Kalsec aporta una serie de ingredientes a la cartera de especialidades líder de Univar Solutions para fabricantes de alimentos y bebidas a la vanguardia de la industria y las tendencias culinarias.

La alianza con Kalsec ayuda a posicionar a Univar Solutions para cumplir con sus objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) a través del abastecimiento responsable de productos y las alianzas con proveedores a largo plazo. Como una de las más de 4.000 empresas certificadas como Corporación B, Kalsec cumple con los más altos estándares verificados de sostenibilidad, responsabilidad social, innovación y compromiso comunitario. Este acuerdo significará una nueva representación en los mercados mexicanos para Univar Solutions.

"Este anuncio sigue al exitoso lanzamiento de la alianza con Kalsec en Europa en 2021, que mejora nuestro valor en las aplicaciones técnicas centrales y nuestro compromiso continuo con la sostenibilidad", afirmó Kevin Hack, vicepresidente de ingredientes de alimentos para Univar Solutions. "Nos entusiasma ampliar esta alianza con Kalsec en Latinoamérica al presentar su línea completa de sabores, colores y extractos antioxidantes de origen natural a nuestras sólidas conexiones con nuestros clientes en México. Tenemos un centro de soluciones plenamente operativo en México para apoyar e impulsar la innovación, y nuestro equipo local de científicos, chefs y expertos culinarios aportará capacidades técnicas, logísticas, normativas y de procesamiento a nuestra red de clientes locales".

Las soluciones de ingredientes innovadores y de alta calidad de Kalsec ayudan a satisfacer el perfil sensorial del consumidor en cuanto a gusto, textura y sensación en boca. Los productos, aplicaciones e ingredientes que se espera que se elaboren a partir del acuerdo incluyen alimentos de origen vegetal, productos de panadería y pastelería, mezclas para arrebozar y pan rallado, sopas, salsas, marinadas, bocadillos, encurtidos, carne de vacuno y de aves, condimentos y bebidas. Como socio global de los clientes y proveedores de Kalsec, Univar Solutions ofrece a los clientes ingredientes, servicios de formulación y una cartera ampliada para el desarrollo de productos alimentarios.

"Trabajamos desde hace más de una década en México, y ofrecemos a nuestros clientes excelencia en el servicio, apoyo y suministro locales de las soluciones naturales de Kalsec", afirmó Aaron Wheadon, vicepresidente sénior de Ventas y Marketing de Kalsec. "Dado que nos esforzamos continuamente por optimizar la forma en que apoyamos a los clientes en México, nos complace trabajar con un líder del mercado en soluciones Univar, que comparte nuestros valores en cuanto a abastecimiento sostenible y ofrece a los clientes el servicio y los productos que necesitan para elaborar alimentos y bebidas de la más alta calidad".

Acerca de Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) es un distribuidor líder mundial de productos químicos básicos y especializados que representa a una cartera de primer nivel entre los principales productores del mundo. Con la flota de transporte privado y la fuerza técnica de ventas más grandes de la industria, experiencia inigualable en logística, profundo conocimiento del mercado y de la normativa, desarrollo de fórmulas y recetas, y unas herramientas digitales líderes, la compañía se encuentra bien posicionada para ofrecer soluciones a la medida y servicios de valor agregado para una amplia gama de mercados, industrias y aplicaciones. A la vez que cumple con su propósito de ayudar a mantener a las comunidades saludables, alimentadas, limpias y seguras, Univar Solutions está comprometida a ayudar a los clientes y proveedores a innovar y enfocarse en Crecer Juntos. Conozca más en univarsolutions.com.

Acerca de Kalsec Inc.

Kalsec ofrece extractos innovadores de especias y hierbas, colores, antioxidantes y productos de lúpulo avanzados a las industrias de alimentos y bebidas. Obtenemos lo mejor que la naturaleza tiene para ofrecer y aprovechamos las habilidades, la experiencia y el conocimiento de nuestros empleados para que los productos se vean mejor, sepan mejor y duren más. Kalsec sigue siendo una empresa familiar y ofrece apoyo localizado a sus clientes globales. Kalsec, socio confiable desde 1958, se compromete a ofrecer valor a la industria de alimentos y bebidas durante los próximos 100 años. Con sede en Kalamazoo, Michigan, Estados Unidos, Kalsec cuenta con oficinas, laboratorios y equipos de ventas regionales en Norteamérica, Europa y Asia. Como empresa certificada B Corp, Kalsec toma decisiones éticas y sostenibles que favorecen a nuestros clientes, empleados, comunidades y el medioambiente. Nos enorgullece que nuestra empresa sea una fuerza para el bien. Para obtener más información, visite www.kalsec.com.

