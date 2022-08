La adquisición mejorará las capacidades logísticas globales de cuidados de la salud de origen a destino y amplía la escala de servicios en Europa y América Latina.

UPS (NYSE: UPS) anunció hoy planes para adquirir Bomi Group, un proveedor multinacional de logística de cuidados de la salud líder en la industria. La transacción agregará instalaciones con temperatura controlada en 14 países y casi 3,000 miembros altamente calificados del equipo de Bomi Group a la red de UPS Healthcare en Europa y América Latina.

"Como una de las empresas líderes a nivel mundial en logística de cuidados de la salud, Bomi mejora nuestro portafolio de servicios y acelera nuestro recorrido para convertirnos en el proveedor número uno de logística de cuidados de la salud", dijo Kate Gutmann, vicepresidenta ejecutiva y presidenta de UPS International, Healthcare and Supply Chain Solutions. "Los empleados de UPS Healthcare y Bomi Group comparten valores similares y nuestras culturas están firmemente arraigadas en un enfoque impecable de calidad. La combinación de nuestros dos equipos mejorará significativamente la capacidad de nuestros clientes de cuidados de la salud para continuar desarrollando y entregando innovaciones que salvan vidas".

Desde 1985, Bomi Group ha proporcionado servicios de alto valor agregado para los sectores Medtech y Pharma con un enfoque detallado y personalizado. Es una empresa centrada en la calidad dedicada a los cuidados de la salud que ha fomentado relaciones comerciales sólidas y duraderas con más de 150 clientes multinacionales en todo el mundo.

Los líderes clave del Bomi Group, incluido el CEO Marco Ruini, continuarán en sus funciones para brindar un servicio sin interrupciones a los clientes del Bomi Group después del cierre de la transacción. Los empleados de Bomi Group también continuarán desempeñando roles vitales en la organización.



"Con más de 35 años en la industria de la logística de la salud, nuestro equipo ha desarrollado los mejores servicios de su clase, diseñados para satisfacer y superar las necesidades de nuestros clientes de tecnología médica y farmacéutica", dijo Ruini. "Unirse al equipo de UPS ampliará esas capacidades y creará una red global aún más integrada y poderosa para nuestros clientes".



La adquisición agregará más de 350 vehículos con temperatura controlada y cuatro millones de pies cuadrados (391k m2) a la red global de UPS Healthcare, ofreciendo a los clientes acceso a tiempos de envío más rápidos, mayor flexibilidad y ofertas para ayudarlos a atraer nuevos negocios. La adquisición desempeñará un papel clave en la entrega de tratamientos farmacéuticos y biológicos de próxima generación que requieren cada vez más una logística de tiempo crítico y sensible a la temperatura.

"Estamos enfocados en desarrollar capacidades y servicios de logística de cuidados de la salud que permitan a nuestros clientes ofrecer las innovaciones de atención médica más recientes", dijo el presidente de UPS Healthcare, Wes Wheeler. "Estamos entusiasmados de combinar el talento, la experiencia y las capacidades de Bomi con UPS Healthcare: juntos, proporcionaremos soluciones inigualables a nuestros clientes, impulsadas por la red logística global integrada e inteligente de UPS".

La adquisición de Bomi es parte de la continua expansión de la red y servicios de UPS Healthcare para satisfacer la creciente demanda, al incluir Bomi, UPS Healthcare ha duplicado su presencia global desde 2020. Las expansiones recientes incluyen instalaciones logísticas de cuidados de la salud de última generación recientemente construidas y que pronto se abrirán en Alemania y Australia, y campus ampliados en Hungría y los Países Bajos.



UPS Healthcare también mejoró recientemente UPS Premier , un servicio liderado por la tecnología que puede priorizar y rastrear envíos críticos dentro de los 10 pies (aproximadamente 3 metros) de su ubicación en cualquier lugar de la red global de UPS. UPS Premier ofrece visibilidad, control, confiabilidad y capacidades de recuperación de productos en todo el mundo a los clientes de UPS Healthcare.

Estas expansiones y nuevos servicios satisfacen las complejas y variadas necesidades de los clientes de UPS Healthcare, ayudándoles a convertir la logística en una ventaja competitiva.

Se espera que la transacción se cierre a finales de año, sujeta a la revisión y aprobación regulatoria habitual. El valor y los términos de la transacción no se están divulgando en este momento. J.P. Morgan Securities LLC se desempeñó como asesor financiero de UPS.

Para obtener más información sobre las innovaciones y soluciones orientadas al cliente de UPS Healthcare, visite Healthcare.ups.com y about.ups.com .

Sobre UPS

UPS (NYSE: UPS) es una de las compañías más grandes del mundo, con ingresos en 2021 de $ 97.3 mil millones, y proporciona una amplia gama de soluciones logísticas integradas para clientes en más de 220 países y territorios. Enfocada en su declaración de propósito, “Impulsando el mundo, entregando lo primordial”, los 534,000 empleados de la compañía adoptan una estrategia que se expresa de manera simple y se ejecuta de manera importante: El Cliente Primero. La Gente Lidera. La Innovación Impulsa. UPS se compromete a reducir su impacto en el medio ambiente y apoyar a las comunidades a las que servimos en todo el mundo. UPS también adopta una postura inquebrantable en apoyo de la diversidad, la equidad y la inclusión. Más información en www.ups.com, about.ups.com , y www.investors.ups.com .

Sobre UPS Healthcare

UPS Healthcare ofrece una experiencia incomparable en logística de cuidados de la salud a sus clientes en todo el mundo. UPS Healthcare tiene más de 11 millones de pies cuadrados de cGMP y espacio de distribución de atención médica compatible con GDP a nivel mundial. Los servicios incluyen gestión de inventario, embalaje y envío a través de la cadena de frío, almacenamiento y cumplimiento de dispositivos médicos, y logística de laboratorio y ensayos clínicos. La infraestructura global de UPS Healthcare, su servicio de visibilidad UPS® Premier, su tecnología de seguimiento y localización y su sistema de calidad global son adecuados para satisfacer las complejas demandas logísticas actuales para las industrias farmacéutica, de dispositivos médicos y de diagnóstico de laboratorio. Visite Healthcare.ups.com para más información.

Sobre Bomi Group

BOMI GROUP es una empresa multinacional italiana líder en el campo de la logística integrada que presta servicios al sector de la salud. Bomi es el socio logístico de más de 150 clientes en todo el mundo, incluidos los principales actores de los sectores de dispositivos médicos, diagnóstico in vitro, biomédico y farmacéutico. El grupo está presente a través de sus filiales y subsidiarias en 14 países de todo el mundo, con un enfoque particular en Europa y América del Sur, emplea a más de 3.000 personas y cuenta con su propia flota de vehículos para entregas diarias a hospitales, clínicas, laboratorios, farmacias y pacientes a domicilio. Para más información visite bomigroup.com .

##

Declaraciones prospectivas

Este comunicado y nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores contienen y en el futuro pueden contener "declaraciones prospectivas" dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Declaraciones que no sean hechos actuales o históricos, y todas las declaraciones acompañadas de términos como "voluntad", "creer", "proyecto", "esperar", "estimar", "asumir", "pretender", "anticipar", "objetivo", "planear" y términos similares, son destinadas a ser declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro están sujetas a las disposiciones de puerto seguro de las leyes federales de valores de conformidad con la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934.

De vez en cuando, también incluimos declaraciones prospectivas escritas u orales en otros materiales divulgados públicamente. Las declaraciones prospectivas pueden relacionarse con nuestra intención, creencia, pronósticos o expectativas actuales sobre nuestra dirección estratégica, perspectivas, resultados futuros o eventos futuros; no se relacionan estrictamente con hechos históricos o actuales. La gerencia cree que estas declaraciones prospectivas son razonables en el momento en que se hacen. Sin embargo, se debe tener cuidado de no depositar una confianza indebida en declaraciones prospectivas porque tales declaraciones se refieren solo a la fecha en que se hicieron y el futuro, por su propia naturaleza, no se puede predecir con certeza.

Las declaraciones a futuro están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de nuestra experiencia histórica y nuestras expectativas actuales o resultados anticipados. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, el impacto de: nuestra incapacidad para completar la adquisición pendiente en los términos esperados, o en absoluto, por cualquier motivo, incluida nuestra incapacidad para recibir aprobaciones regulatorias; incertidumbres continuas relacionadas con la pandemia de COVID-19 en nuestro negocio y operaciones, desempeño financiero y liquidez, nuestros clientes y proveedores, y en la economía global; cambios en las condiciones económicas generales, en los EE. UU. o internacionalmente; evolución de la industria y competencia significativa; cambios en nuestras relaciones con nuestros clientes importantes; nuestra capacidad para atraer y retener empleados calificados; requisitos de seguridad de datos o físicos mayores o más complejos, o cualquier violación de seguridad de datos; huelgas, paros laborales o ralentizaciones de nuestros empleados; resultados de negociaciones y ratificaciones de contratos de trabajo; nuestra capacidad para mantener nuestra imagen de marca y reputación corporativa; interrupciones en nuestra infraestructura de tecnología de la información; cambio climático global; interrupciones o impactos en nuestro negocio debido a eventos o desastres naturales o provocados por el hombre, incluidos los ataques terroristas, epidemias o pandemias; exposición a cambios en los desarrollos económicos, políticos y sociales en los mercados internacionales; nuestra capacidad para obtener los beneficios anticipados de adquisiciones, disposiciones, empresas conjuntas o alianzas estratégicas; cambios en los precios de la energía, incluida la gasolina, el diésel y el combustible para aviones, o interrupciones en el suministro de estos productos básicos; cambios en los tipos de cambio o tasas de interés; nuestra capacidad para pronosticar con precisión nuestras futuras necesidades de inversión de capital; gastos significativos y obligaciones de financiación relacionadas con la salud de los empleados, la salud de los jubilados y/o los beneficios de pensión; nuestra capacidad para gestionar los gastos de seguros y reclamaciones; cambios en la estrategia comercial, regulaciones gubernamentales o condiciones económicas o de mercado que puedan resultar en el deterioro de nuestros activos; posibles obligaciones fiscales estadounidenses o internacionales adicionales; leyes y reglamentos cada vez más estrictos, incluso en relación con el cambio climático; posibles reclamos o litigios relacionados con el trabajo y el empleo, lesiones personales, daños a la propiedad, prácticas comerciales, responsabilidad ambiental y otros asuntos; y otros riesgos discutidos en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de vez en cuando, incluido nuestro Informe anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, nuestro Informe trimestral en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 31 de marzo, 2022, y posteriormente presentó informes. Debe considerar las limitaciones y los riesgos asociados con las declaraciones prospectivas y no confiar indebidamente en la precisión de las predicciones contenidas en dichas declaraciones prospectivas. No asumimos ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar eventos, circunstancias, cambios en las expectativas o la ocurrencia de eventos no anticipados después de la fecha de dichas declaraciones.

AGENCIA EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.