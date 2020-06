UPS Celebrará El Día Mundial Del Medio Ambiente Duplicando Las Compensaciones Para Mitigar La Huella De Carbono

ATLANTA, June 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- UPS (NYSE:UPS) anunció hoy que la compañía conmemorará el Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio igualando las compensaciones de carbono de todos los paquetes enviados a través de su programa de carbono neutral durante el mes de junio. El servicio UPS carbon neutral, disponible en más de 40 países alrededor del mundo incluyendo cinco en Latinoamérica, ayuda a contrarrestar el impacto de carbono mediante la compra de compensaciones de carbono certificadas por cada envío.



"No hay mejor manera de honrar el Día Mundial del Medio Ambiente que a través de acciones que ayudan al planeta", dijo Suzanne Lindsay-Walker, directora de sostenibilidad de UPS (CSO) y vicepresidenta de asuntos ambientales. "UPS espera promover nuestra opción de envío de carbono neutral para que los clientes sepan que pueden tomar ventaja de este servicio y así ayudar a financiar programas de reducción de carbono a gran escala y reducir el impacto total de carbono que ocasiona el transporte en el medio ambiente".

Para participar, los remitentes pagan una pequeña tarifa para compensar la huella de carbono del envío de sus paquetes y luego UPS igualará todas las contribuciones hechas durante el mes de junio. Esto significa esencialmente que se duplicaría el impacto de las contribuciones. En los países de América Latina donde este servicio está disponible, un cargo opcional aplica a los servicios nacionales y de exportación. La tarifa fija por paquete para clientes en Argentina, Brasil, República Dominicana, México y Puerto Rico es de USD $0.75 para servicios internacionales de paquetería.

UPS inició su programa de carbono neutral en 2010 y compensa más de 60 millones de paquetes al año para los clientes, lo que equivale a más de 100 mil toneladas métricas de compensación de carbono cada año. UPS ha apoyado proyectos en todo el mundo que incluyen la forestación, la destrucción de gas en vertederos y el tratamiento de aguas residuales. La opción de carbono neutro de UPS es verificada por la Société Générale de Surveillance (SGS), una empresa de inspección, pruebas y verificación. Además, el proceso de compensación de carbono de UPS se adhiere al Protocolo CarbonNeutral de Natural Capital Partners.

El servicio UPS carbon neutral es solo una de las formas en que la compañía está ayudando a sus clientes a reducir su impacto en el medio ambiente. Los clientes también pueden elegir opciones de entrega de última milla más sostenibles, como dirigir paquetes a ubicaciones UPS Access Point®, donde se pueden realizar entregas consolidadas para múltiples consumidores evitando varios intentos de entrega a una sola residencia.

Además, los clientes se benefician de los esfuerzos de reducción de carbono que UPS realiza en sus propias operaciones. Durante la última década, UPS ha invertido más de mil millones de dólares en combustible alternativo y vehículos de tecnología avanzada, así como en infraestructura de soporte. La compañía es ahora el mayor usuario de gas natural renovable en la industria del transporte y tiene una flota especializada de combustible alternativo y tecnología avanzada de más de 10 mil vehículos.

UPS igualará automáticamente todas las compensaciones durante el mes de junio. Para comenzar a enviar hoy de manera más sostenible, visite www.ups.com . Para obtener más información sobre las iniciativas de sostenibilidad en curso de UPS, visite www.ups.com/sustainability y esté atento al próximo 18º Informe Anual de Sostenibilidad de la compañía cuando se publique el 30 de junio de 2020.

Acerca de UPS

