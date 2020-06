UPS y Estafeta facilitan el alcance internacional de las PyMes mexicanas

El acuerdo de colaboración comercial une a 160 puntos de contacto de Estafeta con la red global integrada de UPS en 220 países.

Los exportadores en México podrán alcanzar el mercado estadounidense en tan solo un día hábil.

CIUDAD DE MÉXICO, June 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- UPS (NYSE:UPS) y Estafeta Mexicana, S.A. de C.V. anunciaron hoy un acuerdo comercial entre las dos marcas para proveer a las empresas mexicanas con servicios internacionales que les ayudarán a conectarse con más de 220 países y territorios en el mundo.

La colaboración entre ambas marcas iniciará en 160 puntos de contacto de Estafeta donde los negocios podrán enlazar sus envíos internacionales con la red global de UPS a través de su hub mundial aéreo localizado en Louisville, Kentucky en EE.UU.

Los exportadores nuevos o existentes podrán alcanzar el mercado estadounidense en tan solo una día mientras toman ventaja de los beneficios del nuevo T-MEC, el cual ayudará a reducir el tiempo, costo y la complejidad del comercio transfronterizo, especialmente para industrias clave como: aeroespacial, automotriz, manufactura y alta tecnología. Los puntos de contacto de Estafeta están localizados en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro, estados que en los últimos años han sido punta de lanza para las exportaciones mexicanas.

“La resiliencia es una cualidad clave para las empresas ágiles que buscan oportunidades a medida que las economías de todo el mundo están preparándose para su recuperación," dijo Nando Cesarone, presidente de UPS Internacional. "El futuro se trata de redes ágiles y asociaciones estratégicas. La colaboración entre la red global de UPS y la presencia establecida de Estafeta viene en el momento perfecto. El tratado entre los Estados Unidos-México-Canadá entra en vigor para simplificar el comercio de un bloque comercial renovado de América del Norte, estamos preparados como socios de crecimiento para agilizar aún más las cadenas de suministro establecidas y abrir nuevas oportunidades transfronterizas. Estamos facilitando que las pequeñas y medianas empresas de México alcancen sus objetivos en los mercados internacionales de alto crecimiento," concluyó Cesarone.

Por su parte, Ingo Babrikowski, director general de Estafeta comenta: “La alianza que estamos realizando con UPS toma una relevancia mayor en un entorno económico mundial muy complicado. Para México, la viabilidad de las PyMes es vital, son innovadoras, ágiles y generadoras de empleo. Los productos de los empresarios mexicanos requieren más que nunca, de un brazo logístico que se adapte a sus necesidades y capacidades. Es muy importante que en este momento, de fuerte crecimiento para el e-commerce, cuenten con soluciones logísticas especializadas que les lleven a colocar sus productos en mercados globales de forma competitiva para conectar con el futuro de los negocios.”

Los negocios mexicanos pueden esperar beneficios en los siguientes puntos:

Tiempos en tránsito confiables y competitivos: conexiones directas favorecen la rapidez hacia el mercado, lo que representa una ventaja competitiva para industrias críticas o con líneas de producción de alto control como la aeroespacial o automotriz.

conexiones directas favorecen la rapidez hacia el mercado, lo que representa una ventaja competitiva para industrias críticas o con líneas de producción de alto control como la aeroespacial o automotriz. Ventajas del nuevo T-MEC : el acuerdo actualizado simplificará como los negocios envían sus productos hacia Norteamérica, logrando una entrada más fácil hacia los mercados vecinos a medida que se genera más demanda en los servicios de transporte transfronterizo.

: el acuerdo actualizado simplificará como los negocios envían sus productos hacia Norteamérica, logrando una entrada más fácil hacia los mercados vecinos a medida que se genera más demanda en los servicios de transporte transfronterizo. Mejoras a las capacidades para el comercio electrónico: para los vendedores en línea, ofrecer entregas rápidas, confiables y con visibilidad para el consumidor final incentiva las compras repetidas. Esta colaboración le permitirá a los emprendedores conectarse con sus clientes y proveedores de manera más rápida.

Para ubicar beneficiarse de esta nueva colaboración y ubicar un punto más cercano, visita el localizador de UPS en www.ups.com

Acerca de UPS

UPS (NYSE: UPS) es una compañía global líder en logística que ofrece una amplia gama de soluciones que incluyen el transporte de paquetería y carga, la facilitación del comercio internacional y el empleo de tecnología avanzada para administrar más eficientemente el mundo de los negocios. Con sede en Atlanta, UPS presta sus servicios en más de 220 países y territorios en todo el mundo. Entre otros prestigiosos premios y distinciones, UPS ha recibido el premio America’s Best Customer Service de la revista Newsweek para la compañía de Servicios de Envío y Entrega en Estados Unidos; el premio de la Revista Forbes por la Marca Más Valiosa en Transportes; una alta clasificación en la lista JUST 100 por responsabilidad social; el Índice Mundial de Sustentabilidad de Dow Jones; y el Cociente de Reputación de The Harris Poll. En la web puede encontrar a la empresa en ups.com o en pressroom.ups.com y su blog corporativo está en longitudes.ups.com. El boletín electrónico sobre sustentabilidad, UPS Horizons, está en ups.com/sustainabilitynewsletter. Para obtener noticias directas de UPS, siga a @UPS_News en Twitter.

Acerca de Estafeta

Empresa Logística 100% Mexicana, Socialmente Responsable por 8 años consecutivos, maneja más de 42 millones de envíos al año, cuenta con más de 8,500 colaboradores, 3,400 vehículos terrestres, 2 aviones Boeing 737, 2 aviones Bombardier CRJ-100, 13 estaciones aéreas, más de 1000 sucursales, concesionadas y asociados, 63 Centros Operativos, 3 Centros de Intercambio en San Luis Potisí, Veracruz y Ciudad de México, 1 Recinto Fiscalizado, 33 Almacenes estratégicos.