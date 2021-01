Permite aumentar la eficiencia, acceder al trabajo especializado y reducir costos

CDMX, 25 enero de 2021.- En todo el mundo, ante la urgencia de vacunar a la población contra el COVID-19, se están buscando estrategias para producir, almacenar, distribuir y aplicar las dosis lo más rápidamente que se pueda, como una manera efectiva de acabar con la pandemia, salvando así millones de vidas y aminorando sus devastadoras consecuencias económicas y laborales.

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha manifestado a favor de la utilización del Outsourcing para articular las distintas etapas del proceso de vacunación y, de ese modo, delegar las tareas especializadas.

En su documento Outsourcing Vaccine Supply Chain and Logistics to the Private Sector, la OMS exhortó a que se recurriera a la subcontratación para combatir al coronavirus, debido a que este esquema permite aumentar la eficiencia, acceder al trabajo especializado y reducir costos.

El organismo internacional señala que entre los beneficios que se dan a través de la utilización de la Subcontratación (Outsourcing) están, la eficiencia. Si se contrata a una empresa especializada para realizar determinadas tareas de logística y cadena de suministro, se puede mejorar la eficiencia de la gestión.

Los proveedores de servicios del sector privado, indica la OMS, a menudo utilizan procesos altamente eficientes que aprovechan al máximo los recursos y tecnologías disponibles; minimizar el desperdicio; explotar las economías de escala; y mantenerse al día con los cambios en las políticas, las nuevas tecnologías y las mejores prácticas de gestión.

También la especialización enfocada, ya que, al transferir la responsabilidad de la gestión del almacenamiento y el transporte, los gobiernos y los programas nacionales de inmunización pueden centrarse mejor en definir políticas y estrategias para proporcionar servicios de vacunación de alta calidad.

Asimismo, se tienen costos reducidos. Se pueden lograr ahorros de costos cuando los proveedores de servicios asumen la responsabilidad de la inversión en equipos de

cadena de frío, camiones refrigerados, combustible y logísticos capacitados, por los cuales el gobierno paga una tarifa acordada.

En respuesta a los desafíos que trajo la pandemia, muchos gobiernos están ya se están beneficiando de la delegación de responsabilidades logísticas, de suministro o de mantenimiento a empresas especializadas que pueden realizar tareas a menores costos y mayores niveles de servicio para el reparto de vacunas.

Contacto de Prensa:

Héctor Rendón

Mail: factorrha1@gmail.com

Agencia EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.