Verrency amplía su alcance internacional al asociarse con Banco Davivienda para explorar la innovación de los servicios de pagos en Latinoamérica

BOGOTÁ,, 28 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Banco Davivienda, uno de los bancos más grandes de, firmó un acuerdo con Verrency, innovador internacional de los servicios de pagos, como socio de lanzamiento en Latinoamérica. El convenio permite a Banco Davivienda aprovechar la plataforma de Verrency para probar y lanzar rápidamente nuevos programas de tarjetas, servicios de pagos y soluciones de tecnología para finanzas a disposición de sus clientes y pequeñas empresas en su cartera.

Banco Davivienda se suma a la creciente lista de instituciones financieras que son clientes de Verrency y entidades reconocidas como líderes en innovación en la tarea de transformar digitalmente el mundo. La cartera de clientes incluye bancos como Liv. de Emirates NBD, el banco de más vertiginoso crecimiento en los Emiratos Árabes Unidos, dirigido a millennials con una banca basada en el estilo de vida; Volt Bank, el primer banco independiente 100% digital de Australia; UnionPay, la mayor red de tarjetas de Asia; un banco estadounidense de primer nivel cuyo nombre aún no ha sido develado y, ahora, Banco Davivienda en Latinoamérica. Davivienda es ampliamente reconocido como uno de los bancos más grandes e innovadores en la región y, además, está a cargo de las operaciones de DaviPlata, el mayor servicio persona a persona y gobierno a persona en Latinoamérica.

"Lo que nos emociona es trabajar con algunos de los bancos más vanguardistas del planeta para implantar a toda velocidad las más recientes innovaciones, siempre a través de sus sistemas operativos prexistentes", dijo Joe Lynam, presidente de Verrency en América. "Davivienda es el socio ideal y estamos felices de colaborar con un equipo tan motivado que busca mejorar drásticamente la experiencia de sus clientes".

El acuerdo faculta a Davivienda para probar y poner en marcha rápidamente una serie de soluciones con valor agregado para tarjetas, monederos y pagos para consumidores del Internet de la cosas, incluido el pago con puntos (en cualquier comercio), ofertas financiadas por los comercios, redondeos (para ahorrar, donar o invertir), gamificación y controles de tarjetas, entre otros.

Tanto Verrency como Banco Davivienda son participantes internacionales activos de Plug and Play Tech Center; Verrency fue la primera empresa de tecnología para finanzas en ser seleccionada como sede de tres eventos internacionales Plug and Play. "Nos entusiasma que socios tan innovadores como Banco Davivienda y Verrency sumen esfuerzos para impulsar la innovación de los sistemas de pago en Sudamérica, y que Plug and Play haya sido crucial en la concreción de ese vínculo", dijo Andrea Sanchez de Plug and Play Tech Center.

"Asociarnos con Verrency, una empresa emergente con una oferta de transformación integral, encaja de manera perfecta con nuestra visión de innovar para mejorar la vida de las personas y enriquecer mucho más la vida en general gracias a nuestra gran alianza con Plug and Play Tech Center", dijo Óscar Rodríguez, vicepresidente de innovación de Davivienda.

Acerca de Banco Davivienda

En Davivienda creemos en un mundo financiero sencillo, cálido y fácil, capaz de generar experiencias que doten la vida de luz y encanto. Por eso, mediante las innovaciones, desarrollamos soluciones para satisfacer las necesidades reales de más de 10 millones de clientes y así sorprenderlos, sumar valor a su entorno y buscar una mayor inclusión financiera.

Davivienda es un banco colombiano en propiedad del Grupo Empresarial Bolívar que, desde 1972, se ha concentrado en la innovación a fin de enriquecer con integridad el legado de personas, familias y empresas, además de respaldar el desarrollo del sector rural y generar valor social de manera sustentable. Actualmente tenemos operaciones en Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Miami en los Estados Unidos.

Acerca de Verrency

Verrency vuelve a colocar a los emisores de tarjetas y a las instituciones financieras en el centro de la innovación. La plataforma de Verrency para innovar las modalidades de pago ayuda a los emisores a obtener y retener clientes, además de incrementar el gasto en tarjetas al tiempo que mejora la seguridad, el control y la conectividad. Verrency trabaja entre bastidores con el objetivo de habilitar una gama de servicios con valor agregado y en constante expansión para beneficiar a los clientes de un emisor de manera rápida y sencilla, sin modificar sustancialmente la infraestructura previa de pagos ni la necesidad de integrar sistemas de punto de venta. Además, Verrency habilita el rápido enlace con servicios de tecnología para finanzas de terceros gracias a su espacio mercantil FinTech con escasa o nula integración. www.verrency.com

