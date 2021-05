GINEBRA y DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 29 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) y Defeat NCD Partnership (DNCD) en el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), firmaron hoy un memorando de entendimiento centrado en continuar la cooperación y utilizar y potenciar conjuntamente sus recursos e instalaciones existentes para programas e iniciativas destinados a hacer frente a las enfermedades no transmisibles (ENT) y sus efectos en los pacientes ENT como resultado de la COVID-19. Esto mediante la mejora de las políticas de atención para la prevención y el tratamiento, en particular para ayudar a los países de ingresos bajos y medios a alcanzar sus Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS 3.4), para reducir la mortalidad por ENT a un tercio hacia 2030.

"La colaboración con reconocidas empresas de salud del sector privado forma parte integral de la solución para abordar los desafíos que enfrentan los pacientes ENT, especialmente en entornos de bajos recursos. Damos la bienvenida a Viatris, que se une a los esfuerzos de la Alianza y apoya nuestra misión a nivel mundial", expresó Mukul Bhola, director ejecutivo de Defeat NCD Partnership en UNITAR.

Esta colaboración se anunció como parte del panel de alto nivel organizado por Defeat NCD Partnership sobre "Servicios de salud ininterrumpidos para las ENT durante la Crisis de la COVID-19", paralelo a la 74.o Asamblea Mundial de la Salud, en la que se instó a los gobiernos a que tomaran medidas para garantizar la atención ininterrumpida de las ENT durante los tiempos difíciles en que el compromiso político es aún más necesario.

El último informe de investigación, dirigido por Economist Intelligence Unit (EIU) y coelaborado por DNCD sobre las implicaciones de las políticas de atención de ENT en el manejo de la enfermedad de la COVID-19, recopilando datos globales, muestra una correlación positiva entre las tasas de mortalidad por ENT y las muertes por COVID-19. Este fue un estudio del que Viatris se enorgulleció por apoyar, y que le dio a los autores la autonomía que necesitan.

Menassie Taddese, presidente de Mercados Emergentes de Viatris, quien se unió al evento, compartió algo de luz sobre la investigación y lo que significa para Viatris: "Con un 85 por ciento de muertes por ENT en los 125 países de nuestra región de Mercados Emergentes, nuestros científicos, profesionales médicos y expertos en regulación están trabajando arduamente para llegar a las comunidades vulnerables a fin de que tengan acceso a cuidados vitales de la salud. Viatris es una de las principales empresas de atención médica en las que los ciudadanos buscan tratamiento para las ENT y seguiremos invirtiendo e impulsando políticas hacia la atención de las ENT y la COVID".

Otras percepciones del informe incluyen:

A pesar de la tendencia mundial de desviar recursos del cuidado de ENT para la mitigación de la COVID-19, la mortalidad por ENT es el motor de las muertes por COVID-19. Se estima que las enfermedades no transmisibles contribuyeron a entre el 60 % y el 90 % de las muertes por COVID-19.

La COVID-19 ha exacerbado la progresión de las ENT preexistentes en los supervivientes, e incluso ha causado nuevos y complejos casos de ENT en pacientes de COVID-19 previamente sanos de todo el mundo.

Al analizar el aumento de la carga sobre los sistemas de salud, que ya están sobrecargados, en los países de ingresos bajos y medios, se encontró que por cada muerte adicional por ENT, hay un aumento del 10,4 % en las muertes por COVID-19 por cada 1.000 personas.

La escasez de medicamentos, diagnósticos y tecnologías es una de las razones más comunes para retrasar, reducir o cancelar los tratamientos para ENT durante esta pandemia.

Menassie comentó además: "El acuerdo del memorando de entendimiento con UNITAR para Defeat NCD Partnership es un acuerdo que garantiza nuestro compromiso de lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de reducir la mortalidad por ENT en un tercio para 2030, haciendo posible que los países de bajos recursos intensifiquen sus medidas contra las ENT".

Acerca de Viatris

Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) es una nueva clase de empresa de salud que empodera a las personas de todo el mundo para que vivan de manera más saludable en todas las etapas de la vida. Ofrecemos acceso a medicamentos, promovemos operaciones sostenibles, desarrollamos soluciones innovadoras y aprovechamos nuestra experiencia colectiva para conectar a más personas con más productos y servicios a través de nuestro exclusivo portal Global Healthcare Gateway®. Creada en noviembre de 2020, Viatris reúne conocimientos científicos, de fabricación y de distribución con capacidades regulatorias, médicas y comerciales comprobadas para ofrecer medicamentos de alta calidad a pacientes en más de 165 países y territorios. El portafolio de Viatris comprende más de 1.400 moléculas aprobadas en una amplia gama de áreas terapéuticas, que abarcan enfermedades infecciosas y no transmisibles, incluyendo marcas reconocidas a nivel mundial, medicamentos genéricos complejos y de marca, un portafolio creciente de biosimilares y una variedad de productos de consumo de venta libre. Con una fuerza laboral global de aproximadamente 45.000 empleados, Viatris tiene su sede principal en los Estados Unidos, con centros globales en Pittsburgh, Shanghái e Hyderabad (India). Conozca más en viatris.com e investor.viatris.com, y conéctese con nosotros en Twitter vía @ViatrisInc, en LinkedIn y en YouTube.

Acerca de Defeat NCD Partnership:

Defeat NCD Partnership es una respuesta práctica al llamamiento generalizado a la acción sobre las enfermedades no transmisibles (ENT). Lanzada formalmente junto con la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018, somos una alianza "público-privada-de la gente" anclada en las Naciones Unidas, pero que se extiende mucho más allá de los gobiernos, las agencias multilaterales, la sociedad civil, los círculos académicos, los filántropos y el sector privado.

Nuestra visión es clara: cobertura universal en salud para las ENT. Para lograrlo, nuestra misión básica se centra en prestar asistencia a aproximadamente 90 países de bajos recursos mediante la adopción de medidas amplias en cuatro pilares de servicios interconectados: el fomento de la capacidad nacional en materia de ENT, la ampliación comunitaria de los servicios para ENT, la asequibilidad y accesibilidad de los suministros esenciales para las ENT y la financiación sostenible para las ENT. Conozca más en Defeat-NCD.org, y conéctese con nosotros en Twitter vía @DefeatNCD, en LinkedIn y en Facebook.

