Virgin Hyperloop One se acerca a Washington D.C. para exponer su tecnología pionera de tránsito, asociaciones gubernamentales & rutas viables a través de Estados Unidos

Firma de transporte expande rápidamente su lista de socios gubernamentales que apoyan la inversión normativa y certificación en esta nueva forma de transporte masivo en Europa, EUA e India

WASHINGTON, June 26, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Virgin Hyperloop One (VHO), la única compañía de hyperloop en el mundo en realizar pruebas exitosas de su tecnología a escala, estuvo hoy en el Capitolio en Washington D.C., para exponer su tecnología líder en la industria ante las partes interesadas federales y miembros del congreso en su evento “Hyperloop On The Hill”, mientras que la compañía continúa ampliando el apoyo de su tecnología de transporte revolucionaria en todo el mundo.



Partiendo del impulso del Concilio de Tecnología de Transporte No Tradicional y Emergente (NEET) recientemente formado por la secretaria de transporte de Estados Unidos, Elaine Chao, para apoyar proyectos de transporte nuevos e innovadores como hyperloops y vehículos de autoconducción, la demostración de Virgin Hyperloop One en el Capitolio se centró en este nuevo modo de transporte que cambiará la manera en que movemos a los pasajeros y la carga en una manera segura, sostenible y eficaz.

Virgin Hyperloop One ha estado trabajando con el Dirección-General para la Movilidad y Transporte en Europa y el Grupo Consultativo sobre el Transporte Futuro (CGFT), bajo el asesor científico principal del gobierno de India, debido al interés significativo de las agencias normativas en esas regiones para coordinar y preparar una estructura global que regule los sistemas y la tecnología hyperloop.

Hoy, hay un serio movimiento en Estados Unidos para acelerar el proceso normativo. La visión del Concilio NETT es desarrollar y establecer procesos, soluciones y mejores prácticas en todo el departamento para identificar y gestionar proyectos y tecnologías de transporte no tradicionales y emergentes, para proveer asistencia a los gobiernos locales y estatales y conducir investigaciones para comprender mejor las necesidades de seguridad y normativas de estas tecnologías.

“Vemos un creciente interés y entusiasmo en la visión del hyperloop a través de Estados Unidos, Europa e India, tanto a nivel local como federal”, dijo Sir Richard Branson, fundador de Virgin Group. “Creo que veremos un sistema del hyperloop de pasajeros en años, no en décadas”.

En mayo, Peter DeFazio (D-OR), presidente del comité de la Cámara de Transporte e Infraestructura, pasó a ser otro líder de transporte global en visitar el campo de prueba a escala total de VHO en las afueras de Las Vegas. Además, Matthew Baldwin, director general interino de la Comisión Europea para la movilidad y transporte y Shri. Devendra Fadnavis, ministro jefe de Maharashtra en India, también visitaron Devloop, el sitio de prueba global más establecido en el espacio del hyperloop.

“Es el momento de aprovechar la oportunidad que presenta la tecnología para acercar a las personas y la economía a través de viajes más eficaces, asequibles y sin contratiempos, dijo Jay Walder, director ejecutivo de Virgin Hyperloop One. “Hoy vemos la corriente general de apoyo necesaria para hacer realidad la revolución del hyperloop con la formación del NETT Council y el apoyo de los legisladores en todo el mundo. A medida que el hyperloop avanza hacia la realidad, se hace más evidente que, además de transformar la manera en que viajamos, también creará una industria completamente innovadora con cientos de nuevos trabajos”.

XP-1 ya está en camino

Mientras que las ciudades en todo el país enfrentan cada vez más desafíos, tales como congestión de tráfico extrema, emisiones vehiculares, tiempo prolongado de desplazamiento y más, el evento de hoy también dio inició a la gira de Virgin Hyperloop One. Este verano, Virgin Hyperloop One viajará a través de Estados Unidos para presentar su vehículo XP-1, conectarse con las comunidades; y educar a los gobiernos locales y estatales acerca de los beneficios tangibles del hyperloop. La tecnología de Virgin Hyperloop One puede transportar pasajeros y productos tres veces más rápido que un tren a alta velocidad y permitir que las ciudades regionales se conecten tal como los trenes subterráneos conectan los vecindarios.

Después de Washington D.C., la próxima parada de la gira será Ohio, que se realizará próximamente este verano. Durante los próximos meses, Virgin Hyperloop One realizará paradas a lo largo de Norteamérica en Missouri, Texas, Ohio, y más para exponer su tecnología.

Acerca de Virgin Hyperloop One

Virgin Hyperloop One es la única compañía en el mundo que ha realizado pruebas exitosas de su tecnología hyperloop a escala, lanzando el primer nuevo modo de transporte masivo en más de cien años. La compañía operó con gran éxito un vehículo hyperloop a escala total utilizando propulsión eléctrica y levitación electromagnética bajo condiciones cerca del vacío, haciendo realidad una forma de transporte fundamentalmente nueva, más rápida, segura y económica y más sostenible que los modos existentes. La compañía actualmente trabaja con gobiernos, socios e inversores en todo el mundo para convertir el hyperloop en una realidad en años, no en décadas. Más información sobre la tecnología, visión y proyectos en marcha de Virgin Hyperloop One, está disponible aquí .

