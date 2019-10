Vista Global presenta el avión Bombardier Global 7500, el avión de negocios más grande y con autonomía más larga del mundo

VistaJet será la primera compañía de aviación privada mundial en brindar servicio comercial a los pasajeros para que viajen más rápido, a distancias más largas y con la máxima comodidad en la única flota de aviones revolucionarios

LAS VEGAS, Oct. 22, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- UN CRECIMIENTO CONSIDERABLE Una flota de hasta seis aviones Global 7500El avión nuevo más revolucionario en los últimos 10 años, durante los cuales estuvo en desarrollo PRIMERO Y ÚNICO VistaJet es la primera y única compañía que ofrece a sus clientes acceso a una flota de aviones Global 7500El primer avión llegará en enero de 2020, y después llegarán hasta cinco más en el transcurso del año EL AVIÓN DE NEGOCIOS MÁS GRANDE Y CON AUTONOMÍA MÁS LARGA DEL MUNDO Hasta 7.700 millas náuticasCabina de cuatro secciones, que incluyen un camarote en suite privado permanente OTRO HITO DE VISTA GLOBAL Vista Global celebra un año y sigue impulsando un cambio radical en toda la industria"Vista Global es el primer y único grupo que ofrece a los pasajeros acceso al último avión de negocios, Bombardier Global 7500. El 7500 es un avión realmente inigualable en cuanto a velocidad, espacio e innovación, y el hecho de poder ofrecerlo a nuestros Miembros garantiza que continuemos siendo líderes en la transformación de la industria de la aviación. Desde que fundé mi primera compañía de aviación, VistaJet, hace más de 15 años, he estado buscando el más alto nivel para ofrecer a nuestros clientes una experiencia de vuelo suprema que, a su vez, sea más rentable. Hemos liderado el cambio en la industria al proporcionarles a nuestros clientes la mejor flota de aviones y servicio, y hoy, lo estamos haciendo de nuevo. Estamos diseñando el futuro del panorama de la aviación. Este emocionante anuncio llega justo un mes después del compromiso de Vista Global, que transformó la industria, y consiste en implementar el Internet de banda KU de alta velocidad a bordo de su flota".Thomas Flohr, Fundador y Presidente¿Qué está anunciando Vista Global?Vista Global, el primer entorno de aviación privada del mundo, anuncia hoy una inversión de hasta seis aviones Global 7500, que incorporará a su flota de VistaJet a partir de enero de 2020, lo que la convertirá en la primera compañía en ofrecer acceso comercialmente al avión de negocios más grande y con autonomía más larga disponible en el mercado.¿Qué hace que Global 7500 sea importante?El avión Global 7500 proporcionará a los clientes de Vista Global un avión de negocios sin igual. Ha establecido el récord de la misión más larga jamás realizada en un vuelo sin escalas de 8.225 nm, lo que marcó el récord de velocidad de largo alcance entre Sídney y Detroit, Michigan.El avión también marcó el récord de velocidad entre Nueva York y Los Ángeles, en el que alcanzó una velocidad de Mach 0,925, y mantuvo esa velocidad durante más de dos horas, y lo que hizo que el vuelo de costa a costa durara 3 horas y 54 minutos.La capacidad de la aeronave hará que los pasajeros vuelen de lugares como Los Ángeles a Hong Kong en un solo viaje, y lleguen un 21% más rápido que el siguiente avión más rápido. El avión Global 7500 garantizará que el día de sus pasajeros pueda continuar sin problemas.¿Qué significa para los pasajeros?Mientras viajan, los pasajeros disfrutarán de la mejor comodidad y el mejor espacio jamás proporcionado.Global 7500 es el único avión de negocios con cuatro espacios vitales, que incluyen un camarote en suite privado permanente en la parte posterior del avión.La sala de estar incluye una mesa con seis asientos e introduce la primera nueva arquitectura de asientos en la aviación de negocios desde hace 30 años, con una comodidad patentada y una profunda reclinación.Con la cocina más grande de la aviación de negocios, los alimentos se preparan en el aire en el momento, lo que ofrece la libertad de cocinar los menús inspirados en Michelin en la forma en que se pretendió que se cocinen. Las alas, diseñadas con precisión para que tengan una máxima flexibilidad, proporcionan una estabilidad sin precedentes para que el vuelo sea excepcionalmente tranquilo.¿Cómo se adapta esto en la misión de Vista Global?El anuncio de hoy resalta la ambición de Vista Global de ofrecer siempre las últimas y más innovadoras tecnología y aeronaves al mercado. En tan sólo 12 meses, la compañía ha impulsado con éxito un cambio radical en la industria de la aviación privada. Desde su lanzamiento, Vista Global ya ha realizado dos importantes adquisiciones, XOJET y JetSmarter, con el lanzamiento de XO, el primer mercado mundial de aviación privada, y ha anunciado una asociación para lanzar la conectividad en vuelo más rápida del mundo.¿Cuándo estará disponible el avión Global 7500?Los Miembros de VistaJet tendrán la oportunidad de solicitar el Global 7500 inmediatamente para los servicios de vuelo a partir de enero de 2020. Durante el año, la compañía desarrollará su cartera de 7.500 aviones y operará una flota de hasta seis aviones a finales de 2020. Vista Global también tiene la opción de adquirir más aviones en 2021 y los años siguientes a un ritmo similar, para enlazar con la demanda de los clientes.Un año de anuncios de Vista Global 12 de septiembre de 2019 Vista Global trae la conectividad más rápida durante el vuelo a la aviación privadahttps://vistaglobal.com/wp-content/uploads/2019/09/Vista-Global-In-Flight-Connectivity.pdf27 de junio de 2019 Vista Global presenta XO, el mercado de aviación privada globalhttps://vistaglobal.com/wp-content/uploads/2019/06/Vista-Global-presents-XO-The-Global-Private-Aviation-Marketplace.pdf10 de abril de 2019 Vista Global adquiere JetSmarter – Implementando su estrategia de digitalización del mercado global de aviación privada On Demandhttps://vistaglobal.com/wp-content/uploads/2019/04/Press-Release_Vista-Global-x-JetSmarter.pdf20 de septiembre de 2018 Vista Global adquiere XOJET, la compañía líder de aviación de negocios On Demand en Norteamérica, con 43 aviones fortaleciendo su presencia global con 115 jets de negocios propioshttps://vistaglobal.com/wp-content/uploads/2018/09/Vista-Global_Acquisition-Announcement_FINAL.pdf11 de septiembre de 2018 Thomas Flohr lanza Vista Global para consolidar el mercado de aviación de negocios fragmentado, con el apoyo de una inversión adicional de $200Mhttps://vistaglobal.com/wp-content/uploads/2018/09/Launch-of-Vista-Global-Holding.pdfAcerca de Vista GlobalVista Global Holding es el primer ecosistema de aviación privada del mundo. Un grupo global con sede en el DIFC en Dubái, Vista Global integra un portafolio único de compañías que ofrecen servicios de activos básicos para cubrir todos los principales aspectos de la aviación de negocios: cobertura de vuelos internacionales garantizados y On Demand, leasing y financiamiento de aviones; y tecnológica de vanguardia de aviación. La misión del grupo es liderar el cambio para ofrecer a los clientes los servicios de vuelos más avanzados y el mejor valor, a cualquier hora, en cualquier lugar en todo el mundo. El conocimiento y entendimiento de Vista Global de todas las facetas del sector permiten proporcionar la mejor oferta completa y tecnología a cualquier cliente de aviación de negocios, a través de sus servicios de marca VistaJet y XO Más información y noticias de Vista Global en, vistaglobal.com.Contacto: press@vistaglobal.com Vista Global Holding Limited es la compañía matriz del grupo de compañías VistaJet, incluyendo VistaJet Limited, una aerolínea europea que opera aviones registrados 9H bajo su operador aéreo de Malta con Certificado No. MT-17. VistaJet y sus filiales no son aerolíneas directas de los Estados UnidosUn PDF relacionado con este anuncia está disponible, http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/93f35d25-2a66-48e4-bc1b-79b982469c22Las Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles enhttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5bd5d410-dd31-4d4f-9f52-7bc1e143f405https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/07f3e064-0bac-4822-a1fb-88d2f55c6f8fhttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/725686ca-e2b7-4970-9dda-507c5706f401https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1b503e6b-87f7-4f6c-a3ca-6bdccb3e23a6https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b7999838-74cc-4e81-8ff3-5022281013cfhttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9fa7ac4-f00c-44b2-82de-7887e3d72b2dhttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/80a1c523-f3bf-4d18-b37a-f1fc0eb9e3af