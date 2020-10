VistaJet observa aceleración rápida en la demanda corporativa como resultado de la pandemia de COVID-19

Empresas y ejecutivos recurren a la aviación privada en lugar de las aerolíneas comerciales

Aumento del 49% en la participación corporativa durante la pandemia de COVID-19

Lanzamiento de Membresía Corporativa Dinámica ofrece a las empresas valor económico para una solución de viajes segura y confiable



LONDRES, Oct. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, la primera y única empresa global de aviación ejecutiva, lanza hoy su nueva Membresía Corporativa Dinámica para corporaciones, que ofrece un conjunto completo de soluciones de viajes flexibles para empresas y ejecutivos en todo el mundo.

El impacto de la pandemia de COVID-19 está redefiniendo el panorama global de la aviación y acelerando varias tendencias:

Las empresas están cada vez más transportando por avión equipos completos a múltiples lugares en todo el mundo para asegurar la continuidad del negocio: una investigación del sector reporta que el 31% de las empresas estadounidenses están expandiendo el uso de la aviación privada para viajes de negocios *;

VistaJet observó un aumento del 49% en la participación corporativa a nivel global desde el inicio de la pandemia;

Estados Unidos está impulsando la afluencia de la demanda corporativa de VistaJet, que representa más del 41% de la participación;

Según los reportes del sector**, la demanda de aerolíneas comerciales en Estados Unidos disminuyó un 50% interanual, debido a los itinerarios inciertos y limitados disponibles en la actualidad, mientras que la aviación ejecutiva vuela a niveles del 86% en comparación con 2019;

Las empresas tecnológicas están impulsando las reservas corporativas, dado el crecimiento del sector desde febrero y las perspectivas positivas para el crecimiento futuro;

Durante el mismo período, VistaJet registró un rápido crecimiento en la demanda de rutas de larga distancia: el porcentaje de vuelos de más de cinco horas aumentó un 44% interanual durante los últimos seis meses y el 11% de los vuelos de VistaJet tuvieron más de ocho horas de duración;

Las rutas de vuelo más populares de VistaJet fueron entre el Reino Unido y Francia, Estados Unidos y China, y el Reino Unido e Italia en los últimos seis meses.



Las empresas están cambiando rápidamente sus necesidades, lo que requiere accesibilidad 24/7 y máxima flexibilidad en sus requisitos de viaje, así como protocolos de seguridad mejorados. VistaJet prestó atención a las necesidades de los clientes corporativos con el diseño de su nueva Membresía Corporativa Dinámica.

Para apoyar a las empresas y organizaciones de todo el mundo a conectarse y reiniciar la economía en medio de la mayor inseguridad del mercado, la nueva Membresía Corporativa Dinámica ofrece:

Velocidad y flexibilidad en las soluciones de viajes de negocios: inscripción a la membresía en un día, opción de pago atrasado, horas de vuelo ilimitadas, disponibilidad garantizada de aeronaves adicionales para solicitar dos aeronaves al mismo tiempo y vuelo doble o aeronaves en espera;

Logística simplificada de viajes con un gerente de vuelo dedicado de VistaJet, con base en la propia sede de la empresa;

Exposición reducida al COVID-19 con una auxiliar de vuelo a bordo exclusiva para los vuelos de la empresa;

Acceso a 187 países con la flota de VistaJet de más de 70 aviones, con vuelos regionales en Norteamérica, Europa, Oriente Medio y Asia, incluidos vuelos nacionales dentro de la India;

Una opción integrada de reducción de carbono y compensación de carbono, para un vuelo totalmente auditado y ecológicamente sostenible.



Ian Moore, director comercial de VistaJet, dijo: “El impacto que el COVID-19 está teniendo en la disponibilidad de vuelos comerciales es evidente y la aviación ejecutiva está asumiendo la necesidad apremiante de conexión global. Con la Membresía Corporativa Dinámica, queremos ofrecer a las empresas máxima flexibilidad con mínimo compromiso, ya que reconocemos la necesidad de soluciones más seguras y confiables a medida que las empresas buscan reconstruir su negocio para el futuro".

Acerca de VistaJet

VistaJet es la primera y única empresa de aviación global. Con su flota de más de 70 jets ejecutivos de color plata y rojo, VistaJet ha transportado pasajeros de corporaciones, gobiernos y clientes privados a 187 países, cubriendo el 96% del mundo. Fundada en 2004, la empresa fue la pionera de un modelo de negocios innovador donde los clientes tienen acceso a toda una flota de aeronaves, mientras pagan únicamente por las horas que vuelan, sin las responsabilidades y riesgos de activos relacionados con la propiedad de las aeronaves. La membresía del programa exclusivo de VistaJet ofrece a los clientes una inscripción personalizada de horas de vuelo en su flota de jets de medio y largo alcance, para volar en cualquier momento y a cualquier lugar.

VistaJet es parte de Vista Global Holding - el primer ecosistema de aviación privada en el mundo, integrando una cartera única de empresas que ofrecen soluciones de activos básicos para cubrir todos los aspectos clave de la aviación ejecutiva.

Para más información y noticias de VistaJet visite, vistajet.com

VistaJetLimited es una empresa aérea europea que opera aeronaves registradas 9H bajo su Certificado de Operador Aéreo maltés n° MT-17 y está incorporada en Malta bajo número de empresa C 55231. VistaJetUS Inc. es un intermediario aéreo de vuelos fletados que no opera aviones. Las subsidiarias de VistaJet no son empresas aéreas directas de Estados Unidos. Las aeronaves de propiedad de VistaJet y registradas en Estados Unidos son operadas por empresas aéreas de Estados Unidos debidamente licenciadas, inclusive XOJET Aviation LLC.

