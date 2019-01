WASHINGTON

, 31 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- WeDo Technologies –líder mundial en aseguramiento de ingresos y gestión de fraudes- ha sido nominada como Vendor to Watch (Proveedor a tener en cuenta) en el informe "Market Trends: Maximizing the Value of Analytics, Artificial Intelligence and Automation in CSP Fraud Management" (Tendencias del mercado: Maximización del valor de los análisis, la inteligencia artificial y la automatización en la gestión de fraudes de los proveedores de servicios de comunicación –CSP, por sus siglas en inglés) de Gartner*Esta es la tercera vez en los últimos seis meses que WeDo Technologies ha sido citada por Gartner en sus informes enfocados en la gestión de fraudes y el aseguramiento de ingresos en las operaciones de los CSP.

USD29.200

De acuerdo a la Asociación para el control de los fraudes en las comunicaciones (Communications Fraud Control Association, CFCA por sus siglas en inglés), las pérdidas globales por fraudes en las telecomunicaciones ascienden a un total demillones anuales y se espera que esta cifra aumente con el crecimiento de los servicios digitales y la Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés). El informe de Gartner evalúa áreas dentro de la gestión de fraudes en las que los proveedores de servicios de comunicación (CSP) pueden lograr el mayor impacto cuando invierten en aprendizaje automático (machine learning) e IA con el propósito de que les ayuden a mejorar la gestión de fraudes, especialmente si consideramos que los nuevos servicios digitales ofrecen oportunidades adicionales que los defraudadores pueden aprovechar.

"La IA y las capacidades de aprendizaje automático resultan fundamentales para mitigar las nuevas amenazas de fraude que surgen a medida que los operadores de telecomunicaciones transforman sus modelos de negocios. WeDo Technologies se complace en ser reconocida por Gartner. Durante los últimos cinco años hemos invertido fuertemente en la aplicación de la IA y el aprendizaje automático a la gestión de fraudes y el aseguramiento de ingresos, siendo pioneros en lo que refiere a avances en la definición automática de umbrales y en la detección de valores atípicos en el aprendizaje profundo –capacidades que serán vitales para reducir los fraudes en la era digital", comentó Rui Paiva, director ejecutivo de WeDo Technologies.

El software de gestión de riesgos de WeDo, que abarca gestión de fraudes, aseguramiento de ingresos y aseguramiento empresarial, ofrece un completo conjunto de herramientas para apoyar las estrategias de transformación digital de los CSP, a medida que se preparan para la 5G y la Internet de las cosas. Además de proporcionar aprendizaje automático y capacidades de IA, la plataforma de gestión de riesgos RAID es una plataforma basada en el sitio / la nube que proporciona a los CSP una escalabilidad y flexibilidad inigualables.

* Market Trends: Maximizing the Value of Analytics, Artificial Intelligence and Automation in CSP Fraud Management , de Gartner. Charlotte Patrick, Norbert Scholz, Johanna Stjerna, Jonathan Care, 21 de diciembre de 2018.

Acerca de WeDo Technologies

Fundada en 2001, WeDo Technologies es líder mundial en el mercado de soluciones de software para aseguramiento de ingresos y gestión de fraudes .

WeDo Technologies proporciona software y consultoría experta a los operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicación de todo el mundo. Al día de hoy contamos con más de 200 clientes repartidos en 108 países, con una red de más de 600 profesionales expertos altamente capacitados. Nuestras oficinas están geográficamente distribuidas en Estados Unidos, Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente, África, América Central y América del Sur.

El software de WeDo Technologies analiza grandes cantidades de datos, permitiendo monitorear, controlar, gestionar y optimizar procesos, asegurando la protección de los ingresos y la mitigación de los riesgos.

Con más de 200 clientes –que incluyen a algunas de las principales organizaciones de primera línea a nivel mundial- desde hace mucho tiempo WeDo Technologies es reconocida como una constante innovadora en el aseguramiento del éxito de sus clientes a lo largo de una trayectoria de transformación continua.

WeDo Technologies. Know The Unknown (Conozca lo desconocido)

http://www.wedotechnologies.com

Últimas noticias @WeDoNews

Contactos

QUEXOR GROUP INC.

Barbara Henris

bhenris@quexor.com

Móvil.: +1(703)470-9446

Marketing de Productos y Relaciones con los Analistas - WeDo Technologies

Carlos Marques

carlos.marques@wedotechnologies.com

Móvil: +351-939650124

Relaciones Públicas y Comunicaciones Corporativas - WeDo Technologies

Inez Corrêa de Sá

inez.sa@wedotechnologies.com

Móvil: +351-939650788

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/460947/WeDo_Technologies_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/815461/WeDo_Technologies.jpg

FUENTE WeDo Technologies