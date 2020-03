Weifang, en Shandong, fomenta Dobles Promociones y Dobles Invitaciones mediante "promociones en la nube" y "firmas de contratos en línea"

China

WEIFANG,, 24 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Según el sitio web del Gobierno Popular Municipal de Weifang, el gobierno ha estado trabajando eficazmente en el control y la prevención de la epidemia COVID-19, y al mismo tiempo, ha estado cursando invitaciones y organizando presentaciones (es decir, invitando a empresas y talentos, presentando capital e inteligencia, o Dobles Promociones y Dobles Invitaciones) mediante promociones en línea, la captación de negocios y la habilitación de agentes de inversión.

Además, el gobierno local ha estado explorando promociones en la nube, firma de contratos en línea e invitaciones a invertir sin necesidad de negociaciones cara a cara, al tiempo que ha estado fortaleciendo las negociaciones con comerciantes, empresas y cámaras de comercio para promover estas invitaciones y presentaciones en 2020.

La ciudad de Weifang ha lanzado su nuevo modelo en la nube para la promoción de inversiones mediante el establecimiento de un mecanismo en línea para la promoción de inversiones con funcionamiento las 24 horas, ha transformado las comunicaciones cara a cara en negociaciones pantalla a pantalla, ha implementado el Plan de Acción de Socios Globales para la Promoción de Inversiones, y ha facilitado el papel de asesores en economía y en desarrollo social de funcionarios del Comité Municipal del Partido y del Gobierno Municipal de Weifang, de embajadores para la promoción de inversiones y de celebridades nacidas en Weifang que ahora viven en otros lugares. Al tiempo que amplía los canales para la promoción de inversiones y que habilita eficazmente a agentes de inversiones, la ciudad ofrece apoyo total al papel impulsor de las empresas líderes y no escatima esfuerzos para captar negocios. De enero a febrero, Weifang aprobó 181 proyectos nuevos.

FUENTE The Website of the People's Government of Weifang City