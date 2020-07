Wingstop les da a los fans la experiencia de festival de verano que anhelan con el Wingstop Wing Day

Los Wing Experts entregarán alas sin cargo y celebrarán un Festival Internacional de 24 Horas de DJ por Streaming en Vivo el 29 de julio

DALLAS, 21 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Wingstop Inc. (NASDAQ: WING), la galardonada marca de restaurantes con más de 1400 locales en todo el mundo, celebra este 29 de julio el Wingstop Wing Day (WSWD) en su legítimo día festivo, también conocido como el Día Nacional del Ala de Pollo, mediante una experiencia virtual de festival internacional sin igual. La marca regalará a los invitados cinco alas con cada compra online de alas realizada a través del sitio web de Wingstop utilizando el código "5FreeWings"1, o con cualquier compra de alas hecha en un restaurante en los locales participantes de todo el mundo.

Cuando los festivales de verano se han cancelado en todo el mundo, Wingstop revivirá la música, los recuerdos y las vibraciones del festival de verano favorito de los fans, con toda la pasión y el sabor que la gente espera de los Wing Experts.

Con inicio a las 12:01 a.m. EDT del 29 de julio, Wingstop les dará a los fans la experiencia veraniega que añoran, con un festival internacional de 24 horas de DJ por streaming en vivo, con un impactante desfile de DJ curado por el DJ Jazzy Jeff. Los fans de todo el mundo pueden mirar los conjuntos en www.wingstopwingday.com, que se emitirán a lo largo de todo el día.

"Wingstop es más que una comida; es una experiencia de sabor que añoras, esperas y no olvidas rápidamente – muy similar a la de tu festival o concierto favorito", comentó la directora general de marketing Christina Clarke. "Con muchos planes de verano cancelados, estamos lanzando WSWD, un festival digital lleno de sabor para celebrar a nuestros fans, ofreciéndoles un despliegue sorprendente de DJ internacionales y cinco alas gratuitas para alimentar su día".

La lista internacional incluye a los siguientes DJ populares:

12:01 a.m. EDT: DJ SHORTKUT

- Jonathan Cruz, conocido también como DJ SHORTKUT, es un apasionado por todo género musical. Inició su carrera en San Francisco en 1987, y ha competido en el Campeonato Mundial de DJ desde 1994.

8 a.m. EDT: DJ Mr. Thing

- Productor de hip-hop británico, Mr. Thing fue el ganador del Campeonato de DJ del Reino Unido DMC 2000. Es DJ y también bandejista.

Mediodía EDT: DJ Puffy

- DJ Puffy es un disc jockey de Barbados, y fue el ganador 2016 del Campeonato Mundial de DJ Red Bull Music 3Style. Es conocido por su exclusivo sonido Caribeño-EDM (música electrónica para bailar).

4 p.m. EDT: DJ Craze

- DJ Craze es un DJ y productor discográfico nicaragüeño-americano que toca hip-hop, Miami bass, trap, breaks, dubstep y drum and bass, y practica el bandejismo. Es el único DJ solista en la historia en obtener el trofeo del Campeonato Mundial de DJ DMC en tres oportunidades consecutivas.

7 p.m. EDT: DJ Jazzy Jeff

- DJ Jazzy Jeff es DJ, productor discográfico, actor y comediante. Integra el Salón de la Fama DMC por sus contribuciones al mundo del hip-hop y el DJing, y ha ganado dos premios Grammy junto a Will Smith por su papel en el dúo de hip-hop DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince.

10 p.m. EDT: DJ Z-Trip

- DJ Z-Trip fue pionero en el movimiento mashup, y el receptor en 2009 del "Premio al Mejor DJ de América".

Previo al WSWD, la marca presentará una serie de playlists de Spotify dignas de esperar, para complementar la experiencia sensorial de comer Wingstop. Los fans pueden escuchar las playlists curadas que representan los 11 sabores diferenciados de Wingstop, disponibles en su totalidad en www.wingstopwingday.com a partir del 24 de julio. Para obtener más beneficios exclusivos VIP, únase a " The Club" para recibir lo último en todo lo relacionado con Wingstop, directo a su bandeja de entrada.

Como parte del WSWD, por cada cinco alas gratuitas entregadas, Wingstop donará $1 a Wingstop Charities2, una organización sin ánimo de lucro que involucra a los jóvenes en la búsqueda de sus pasiones mediante la oferta de subsidios competitivos a estudiantes locales.

Wingstop Charities

Wingstop Charities es una organización sin ánimo de lucro que involucra a los jóvenes en la búsqueda de sus pasiones mediante la oferta de subsidios competitivos a estudiantes locales. Dedicada a atender a la juventud, la organización se concentra en cuatro pilares primarios – educación, artes, deportes y desarrollo de carrera – y trabaja estrechamente con los socios y restaurantes de la marca Wingstop para amplificar el alcance de la organización benéfica y reforzar nuestro impacto en cada una de las comunidades que atendemos.

Acerca de Wingstop

Fundada en 1994 y con sede central en Dallas, Texas, Wingstop Inc. (NASDAQ: WING) opera y franquicia más de 1400 locales en todo el mundo. Los Wing Experts están dedicados a Servir el Sabor del Mundo a través de una experiencia incomparable para los huéspedes y una oferta de alas clásicas, alas y tiras deshuesadas, siempre cocidas a pedido, bañadas en salsa con la opción elegida de 11 sabores audaces y distintivos. El menú de Wingstop presenta también acompañamientos característicos, que incluyen papas fritas recién cortadas y condimentadas y dips rancheros y de queso azul recién hechos.

En 2019, las ventas de todo el sistema de Wingstop aumentaron un 20,1% interanual a $1500 millones, marcando el 16to. año consecutivo del mismo crecimiento en locales de venta, y Wingstop logró un retorno a los accionistas de más del 400% desde su oferta pública inicial en 2015. Con la visión de transformarse en una de las 10 Principales Marcas de Restaurantes Globales, su sistema se compone de franquiciados independientes, o socios de marca, que representan más del 98% de la cantidad total de 1413 restaurantes de Wingstop al 28 de marzo de 2020. En febrero de 2019, la compañía lanzó su nuevo lema y campaña creativa "Donde el sabor toma alas", y continuó la implementación de la entrega a escala nacional. Al 28 de marzo de 2020, Wingstop generó un 47% de las ventas a través de canales digitales, entre los que se incluyen Wingstop.com y la app de Wingstop. La compañía ha sido calificada entre las "30 Principales Franquicias de Alimentos y Bebidas" (2019) de Franchise Business Review, "Movers &Shakers [Compañías influyentes]" (2019) de Fast Casual, "Las 9 mejores franquicias de la industria" (2019) de QSR Magazine y "Las 50 Principales Restaurantes de Servicio Rápido" (2019) para restaurantes de servicios limitados en los Estados Unidos.

Para obtener más información, visite www.wingstop.com o www.wingstop.com/own-a-wingstop, y siga a @Wingstop por Twitter e Instagram y en Facebook.com/Wingstop. Conozca más sobre el compromiso de Wingstop en sus comunidades locales en www.wingstopcharities.org.

Contactos con los medios

Megan Sprague

972-331-9155

MSprague@wingstop.com

Para descargar fotos del menú de Wingstop, locales y logo, ver aquí.

Zoe Krey

312-965-3824

Zoe.Krey@mslgroup.com







1 Válido al 29 de julio de 2020 en los locales participantes únicamente con la compra de cualquier pedido de alas. Límite de cinco alas gratuitas por comprador, con independencia de la cantidad pedida o la cantidad de pedidos. El código es "5FreeWings", y deberá ingresarse durante el proceso de pago.

2Hasta un total de $100.000.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1217211/WSWD_Festival_Flyer.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1199181/Wingstop_Logo.jpg

FUENTE Wingstop Restaurants Inc.