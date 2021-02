Wondfo: Las pruebas de anticuerpos neutralizantes, pruebas de antígeno y PCR son claves en la batalla contra la COVID-19 en 2021

GUANGZHOU, China

, 5 de febrero de 2021 /PRNewswire/- - Wondfo está redoblando esfuerzos con sus pruebas de anticuerpos neutralizantes, antígeno y PCR para abordar las cambiantes demandas de detección para la COVID-19 a nivel mundial. Mientras los países elaboran planes para hacer frente a la nueva ola de infecciones y se comienzan a implementar programas de vacunación, Wondfo se mantiene firme y ágil, a fin de proporcionar a las autoridades sanitarias las pruebas específicas que necesitan para aplicar estrategias de detección adecuadas que ayuden a controlar la pandemia.

La detección es crucial, ya que permite organizar programas eficaces de intervención masiva que también pueden reducir al mínimo la disrupción de las actividades económicas. Sin embargo, durante una pandemia de tal tamaño y escala, es difícil que los países logren determinar una estrategia de detección perfecta, ya que no es posible aplicar un único método a todos los casos. No solo es imposible que los países confíen en una única prueba como si fuera un "modelo de referencia"; en realidad, no podrían adoptar estrategias idénticas debido a la diversidad de sus demografías, infraestructuras, actitudes culturales y capacidades económicas.

El proceso de detección presenta matices. Al determinar qué tipo de prueba utilizar, deben incorporarse aspectos clave como los cambios en el curso de la enfermedad y las características de las pruebas disponibles.

Dependiendo del momento de aparición del coronavirus y de la presencia de los dos tipos de anticuerpos que crea el cuerpo humano para combatirlos (IgG o IgM), la PCR y las pruebas de antígeno son adecuadas para el período próximo al inicio (las guías de la OMS recomiendan el uso de la PCR y las pruebas de antígeno para los triajes), mientras que las pruebas de anticuerpos son adecuadas más tarde, cuando los anticuerpos se producen días o semanas después de la infección por el virus y en un número aún mayor con una segunda infección. Además, los estudios de anticuerpos neutralizantes, los que previenen o tratan la enfermedad, pueden ayudar en el desarrollo y evaluación de las vacunas.

Las pruebas de PCR se consideran el "modelo de referencia" para la detección de COVID-19. La OMS ha indicado que las pruebas de PCR sean el método recomendado para la identificación y confirmación por laboratorio de los casos de COVID-19. Sin embargo, la PCR requiere técnicas de procesamiento de laboratorio y puede tomar hasta 48 horas. En comparación, las pruebas de antígeno y anticuerpos, también conocidas como pruebas rápidas, pueden entregar un resultado en 15 a 30 minutos y desempeñan un papel valioso en el cribado, la vigilancia de la enfermedad y la investigación epidemiológica.

Cuando los países realizan programas de detección en circunstancias que no son ideales, debido a la rápida propagación del virus y a la falta de recursos médicos, también se utilizan pruebas rápidas junto con pruebas de PCR en entornos donde podrían ser la mejor opción disponible.

El esfuerzo incesante de Wondfo para ofrecer apoyo en la batalla contra la pandemia

Wondfo se adhiere a los más áltos estándares mientras opera en un campo de batalla emergente y cambiante. La empresa ha estado trabajando las 24 horas del día en colaboración con instituciones de investigación y autoridades de salud para ofrecerles soluciones y productos de detección que satisfagan sus necesidades específicas y urgentes.

El año pasado, estudios de investigadores de la Universidad de Brown y de la Universidad de California mostraron que las pruebas de anticuerpos de Wondfo lograron la mayor sensibilidad y especificidad entre todas las pruebas evaluadas. Investigadores y laboratorios hospitalarios de Brasil, Francia y Australia también compartieron las mismas conclusiones y recomendaron las pruebas en programas de detección nacionales y regionales. A la fecha, Wondfo ha suministrado más de 50 millones de pruebas de COVID-19 a 93 países desde el comienzo de la pandemia.

Las pruebas de anticuerpos de Wondfo han sido seleccionadas como los principales tests de prueba de las autoridades sanitarias en una amplia variedad de escenarios de detección, y han tenido un papel fundamental en la respuesta nacional a la pandemia de España, Brasil, Irlanda e Indonesia. Las pruebas de Wondfo fueron utilizadas por el Ministerio de Salud de Brasil en investigaciones de base poblacional en 133 ciudades centinelas de todos los Estados brasileños. Los datos servirán de base para la toma de decisiones sobre políticas preventivas y la preparación del sistema de salud a nivel estatal.

Las mismas pruebas fueron utilizadas en un estudio brasileño de la COVID-19 en niños, para detectar si un niño padece de un síndrome posinfeccioso causado por una infección, es decir, síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico o MIS-C.

Wondfo también ofrece pruebas de antígeno a los sistemas de atención de la salud en 38 países. La prueba de antígeno, un tipo de prueba rápida que detecta la presencia de proteínas virales (antígenos), es particularmente útil para detectar rápidamente una infección aguda cuando la carga viral es alta o cuando una persona tiene una exposición conocida a la infección, y puede utilizarse para el triaje temprano y para informar medidas de control en poblaciones sospechadas de infección.

A medida que se implementan los programas de vacunación, Wondfo también ha observado una creciente demanda de pruebas de anticuerpos neutralizantes. La posibilidad de detectar y estudiar anticuerpos neutralizantes ayuda a que se comprenda y determine su efecto en el cuerpo humano y, por lo tanto, son esenciales para la evaluación de la eficacia de las vacunas y la medición de la respuesta inmune en las comunidades.

Mientras el mundo sigue luchando contra la pandemia en 2021 y combate contra los virus originales y mutados, Wondfo cree que las pruebas de anticuerpos neutralizantes, de antígeno y PCR serán fundamentales para respaldar la contención de la enfermedad y el desarrollo de vacunas y, en consecuencia, hallar las claves para controlar la pandemia. Con sus soluciones de análisis integrales, ya que las pruebas RT-PCR y de antígeno de Wondfo pueden detectar las nuevas cepas de coronavirus B.1.1.7 y B.1.351 y el virus presente en la naturaleza 2019-nCoV, Wondfo mantiene su compromiso de ofrecer productos de alta calidad que puedan contribuir con los esfuerzos globales.

Acerca de Wondfo

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd., se ha centrado en la investigación y el desarrollo, la producción, las ventas y el servicio de productos de pruebas de diagnóstico en el punto de atención (POCT, por su sigla en inglés), y ha proporcionado a los clientes soluciones profesionales de diagnóstico rápido y gestión de enfermedades crónicas desde su fundación en 1992.

En la actualidad, Wondfo cuenta con más de 4.000 empleados y una amplia gama de productos para la rápida identificación de enfermedades cardiovasculares, inflamaciones, tumores, enfermedades infecciosas, abuso de drogas, embarazo y otras condiciones, que se comercializan ampliamente en más de 140 países y regiones. Para obtener más información, visite http://en.wondfo.com.cn/ o escriba a sales@wondfo.com.cn.

