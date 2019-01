Zaozhuang, en la provincia de Shandong, avanza considerablemente en el desarrollo de sus bellas áreas rurales

China

ZAOZHUANG,, 24 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- El 11 de diciembre de 2018, el Departamento de Publicidad del Comité Municipal del CPC en Zaozhuang organizó, con la participación de los medios de prensa centrales, su campaña publicitaria de Zaozhuang como forma de "implementar las decisiones del 19.º Congreso Nacional del CPC para la promoción de la estrategia de revitalización rural".

Periodistas de más de 10 medios de prensa de carácter nacional, entre ellos People's Daily, Xinhua News Agency, China News Service y Guangming Daily viajaron a la ciudad de Tengzhou y a los distritos de Shanting, Yicheng y Taierzhuang para llevar a cabo entrevistas y dar a conocer la labor de las personas que han sobresalido en su trabajo en el marco de la estrategia de revitalización rural. Estas personas han alcanzado excelentes resultados en temas como organizaciones, industrias, talentos, ecología y cultura. La campaña está dirigida a dar amplia publicidad a los nuevos logros y aspectos destacados en Zaozhuang durante el proceso de reforma y apertura.

A principios de 2018, Zaozhuang lanzó su proyecto de embellecimiento de las áreas rurales en toda la ciudad (que abarca 274 pueblos) e implementó un modelo constructivo de 1 más 2 (es decir, un pueblo de demostración de la belleza de las áreas rurales impulsa a otros dos pueblos bellos) para los 68 pueblos provinciales y municipales seleccionados como pueblos de demostración de la belleza de las áreas rurales, con vistas a llevar a cabo un desarrollo en grupo con los municipios como una unidad única.

Zaozhuang ha dirigido su enfoque hacia el desarrollo de seis regiones demostrativas de la belleza de las áreas rurales, lo cual incluye la encantadora región del río Jinghe en Tengzhou, el río Panlong en Xuecheng, el embalse Yanma en Shanting, la ruta turística en Taierzhuang, la circunvalación verde alrededor de la nueva ciudad de Zaozhuang y el parque Granada en Yicheng. Estaba previsto que la tasa de cobertura de embellecimiento provincial se duplicara en la ciudad, llegando a alcanzar 8,4% para finales del 2018.

Enlaces de archivos de imagen adjuntos:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=328782

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=328788

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=328789

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=328790

FUENTE The Publicity Department of the CPC Zaozhuang Municipal Committee