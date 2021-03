R$ 500

SÃO PAULO, 25 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Zenvia, plataforma de comunicación para la experiencia del cliente, y D1, proveedor de software como servicio (SaaS) para la orquestación de jornadas digitales, anuncian al mercado la firma de acuerdo para unir sus operaciones. En conjunto, las empresas sumam facturación aproximada demilhões.

Fernando Wosniak Steler continúa como CEO de D1. También entra en el Consejo de Administración y se convierte en accionista del grupo Zenvia, junto a Cassio Bobsin, fundador y CEO de Zenvia. Inovabra Ventures, la rama de capital riesgo de Bradesco, que realizó una inversión de serie A en D1, sigue siendo accionista de la nueva empresa, junto con Oria Capital, inversor de Zenvia.

Zenvia surgió hace 17 años y es una referencia en el mercado latinoamericano de CPaaS (Communications Platform as a Service), siendo citada por Gartner en su informe 2020 Global Market Guide for Communications Platform as a Service como cocreadora, o sea, una compañía capaz de orientar la implementación de CPaaS, además de ofrecer las funcionalidades necesarias. Las soluciones de Zenvia dan servicio a más de 9.000 empresas de todos los tamaños y segmentos. En julio de 2020, Zenvia adquirió la startup argentina Sirena, que ofrece comunicación para equipos de ventas a través de WhatsApp. En noviembre del año pasado, expandió sus operaciones a México, con el objetivo de llevar ofertas ya consolidadas en el mercado brasileño, como la solución de campañas de marketing Zenvia Message y el servicio de atención al cliente Zenvia Chat, que utiliza múltiples canales de comunicación, como WhatsApp, SMS y Voz.

D1, por su parte, fundada en 2012, se diferencia por su fuerte actuación en los journeys digitales de los clientes y la orquestación de la comunicación omnicanal para los mayores bancos, aseguradoras y minoristas de Brasil. En su cartera, que suma más de 100 clientes, están las tres mayores instituciones financieras privadas del país, así como las cuatro mayores aseguradoras y el mayor minorista. En octubre de 2020, la compañía adquirió Smarkio, especializada en la automatización de la atención al cliente mediante inteligencia artificial

"Damos un paso importante en nuestra estrategia al consolidarnos como una plataforma de comunicación unificada para la experiencia del cliente, ofreciendo un rendimiento de extremo a extremo, desde las soluciones hasta los canales de comunicación", afirma Cassio Bobsin, CEO de Zenvia. Destacando la sinergia técnica entre Zenvia y D1: "La llegada de D1 refuerza nuestra posición de liderazgo y consolidación como referencia en América Latina", comenta.

Así, Zenvia añadirá tecnologías relevantes a su plataforma, reforzando la estrategia de Customer Experience Communications Platform, con la incorporación de nuevos grandes clientes, así como tecnologías complementarias, que permitirán aumentar las oportunidades de venta cruzada. D1, por su parte, apuesta por el crecimiento en combinación con la plataforma y la base de clientes de Zenvia.

"Crecimos un 287% al comparar 2019 con 2020 y planeamos continuar con este alto crecimiento en los próximos años, que deberá acelerarse por la sinergia con Zenvia. Juntos, ya nos hemos convertido en la mayor plataforma de comunicación para la experiencia del cliente en América Latina. Nos motiva saber que todavía hay mucho espacio para crecer",añade Fernando Wosniak Steler, fundador y CEO de D1.

Tanto Cassio como Fernando son Emprendedores Endeavor seleccionados internacionalmente y forman parte de la red global de emprendedores de alto impacto. Es la primera vez que dos empresas apoyadas por Endeavor Brasil se unen para construir algo mucho más grande.

El contrato firmado hoy está sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas por las marcas en el contrato. La expectativa es concluir la unión hasta el final del segundo trimestre.

Sobre Zenvia

Operando en toda América Latina, Zenvia, impulsada por el propósito de Simplificar el Mundo, atiende a más de 9.000 empresas a través de su Plataforma de Comunicación para la Experiencia del Cliente. La innovadora tecnología de Zenvia permite mejorar la jornada del consumidor a través de soluciones de comunicación en canales como WhatsApp, SMS y Voz, de forma integrada y automatizada con los procesos y sistemas de gestión de las empresas. Zenvia capacita a los profesionales técnicos o empresariales centrando su plataforma en la autonomía, la facilidad de uso y un modelo de negocio flexible para empresas de diferentes tamaños. Para más información sobre la empresa, visite https://www.zenvia.com/es-mx/ y consulte sus perfiles en las redes sociales: LinkedIn y Instagram .

Sobre D1

D1 es responsable por las jornadas digitales de millones de clientes de las mayores compañías de seguros, bancos y minoristas de Brasil. Su plataforma utiliza la Inteligencia Artificial para mejorar la experiencia del consumidor y reducir los costes operativos de las empresas, entregando el mensaje correcto, en el mejor momento y en el canal preferido del cliente.

Para más información sobre la empresa, visite https://www.d1.cx/ y siga las noticias del mercado en LinkedIn e YouTube .

