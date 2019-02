Zhongshan de China: Forjándose hacia adelante con sueños y ampliando los saludos del Año Nuevo chino al mundo

NUEVA YORK

Zhongshan de China

Sun Yat

Nueva York

00:00 a.m.

Beijing

, 4 de febrero de 2019 /PRNewswire/ --, una ciudad culturalmente rica y cuna de-sen, un reconocido hombre de estado en la China moderna, presenta el 5 de febrero de 2019 en Times Square, en, a lashora de, su flamante vídeo de promoción, que envía sus cálidas bendiciones y una invitación al mundo en el primer día del año nuevo lunar.

Según el Departamento de Publicidad del Comité Municipal del PCC de Zhongshan, el vídeo, con el tema de "Nueva era, nueva ciudad", comparte con el mundo los elementos más representativos de Zhongshan a través de diversas postales, empezando con la imagen de los crisantemos de Zhongshan y la antigua residencia de Sun Yat-sen. A medida que pasan las postales, se despliega una ciudad de naturaleza, cultura y futuro.

Con respecto a "ciudad de naturaleza", el vídeo muestra los maravillosos y atractivos paisajes naturales, entre los que se incluyen la montaña Wugui, el arrozal de Yakou, la represa de Changjiang, la represa de Daliao y el Jardín de Zhanyuan, etc. Gracias a su entorno verde y vivible, Zhongshan ha ganado más de diez premios, como el premio Pergamino de Honor de ONU-Habitat, Ciudad de Demostración Ecológica Nacional y Ciudad Bosque Nacional.

En términos de cultura, el vídeo revela la rica historia de la ciudad a través del Memorial de Sun Yat-sen, la calle peatonal de Zhongshan y legados culturales nacionales intangibles como Piaose, una fusión de ópera, acrobacia y artes decorativas, y la Danza del Dragón Borracho. El dinamismo, el espíritu de lucha, la calidez y la generosidad de los habitantes de Zhongshan se manifiestan a través de la Carrera de Botes del Dragón, un juego de béisbol para adolescentes y el Desfile de Caridad de Zhongshan. Los delicados muebles y productos para iluminación de secuoya roja, bien recibidos en todo el mundo, también representan la laboriosidad y los dedicados esfuerzos de los habitantes locales.

En la parte de "futuro", el vídeo presenta robots educativos danzantes para una educación integral en ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM por sus siglas en inglés), y las turbinas eólicas rotativas fabricadas por Mingyang Smart Energy en mar abierto, que generan energía renovable verde y limpia. El paso Shenzhen-Zhongshan en construcción, uno de los enlaces de tráfico cruciales en la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, se extiende y despliega un futuro más brillante con las posibilidades ilimitadas de Zhongshan.

Ubicada al centro de la Gran Área de la Bahía, Zhongshan, adyacente a Hong Kong, Macao, Guangzhou y Shenzhen, luce el desarrollo del transporte. Además, Zhongshan goza de una sólida base para la industria manufacturera, una cadena industrial completa y políticas favorables. Específicamente, se está acelerando la construcción del Parque Nacional de Tecnología para la Salud, el Parque Industrial Chino-Suizo y el Parque Industrial Chino-Alemán de Medicina Biológica, de nivel estatal. Las industrias emergentes, como la fabricación de equipos avanzados, biomedicina, robótica, nueva energía y nuevos materiales, están viviendo un rápido desarrollo.

Con una rica herencia cultural, Zhongshan, que se sigue abriendo y adhiere al camino de crecimiento verde, inteligente y de bajo carbono, brilla en la nueva era. Durante el Festival de Primavera, su flamante vídeo de promoción aparece de nuevo en Time Square, presentando una Zhongshan abierta y cooperativa, que promueve el desarrollo común en el mundo para un futuro compartido más brillante.

FUENTE The Publicity Department of the CPC Zhongshan Municipal Committee