, Australia y CIUDAD DE MÉXICO, 7 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- La fintech global de origen australiano líder en la categoría "Compra ahora, paga después" o "" por sus siglas en inglés (BNPL) Zip Co Limited ASX: Z1P ), ha dado el siguiente paso en su expansión global, al anunciar formalmente hoy el lanzamiento de Zip México y la extensión de su plataforma BNPL en América Latina.

Zip que se encuentra en más de 13 países alrededor del mundo con más de 7 millones de usuarios y más de 50 mil comercios afiliados, ha llegado a México para innovar en los métodos de pago para ampliar segmentos y las oportunidades de los consumidores, con el objetivo de convertirse en un detonador del comercio electrónico en el país.

Estamos seguros de que el mercado mexicano podrá disfrutar de la opción de pagar ahora y comprar a plazos sin interés como lo están haciendo millones de usuarios en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, ya que se perfila como la opción de pago preferida por más de 6.4 millones de clientes en todo el mundo. Zip, es la nueva generación de pagos que ahora empieza en México.

Ahora con la llegada de Zip a México como una forma de pago BNPL, por primera vez en el país los consumidores que tengan una tarjeta de débito o nómina podrán tener la opción de "comprar y pagar después" en pagos sin intereses.

Al elegir Zip al momento de la compra en línea, los consumidores ya pueden diferir los pagos desde compras grandes, gastos diarios y costos de emergencia inesperados, sin tener miedo a las altísimas tasas de interés sumado a los cargos por pagos atrasados, los cuales generalmente están asociados con las tarjetas de crédito y los pagos a plazos. Con un innovador enfoque en los préstamos responsables, Zip brinda a los consumidores acceso a una alternativa de pago sin intereses, más justa y transparente.

Zip es muy fácil de usar, el usuario entra a su comercio favorito que esté afiliado y elige el producto que quiera adquirir. Al momento final de la compra o checkout, escoge Zip como forma de pago y listo. Después de un breve formulario se le solicitan los datos al consumidor, mismo que se utiliza para garantizar la seguridad de la compra. Finalmente, el monto se dividirá en 4 pagos, que se pueden ir pagando en quincenas sin intereses.

Con un valor estimado de 31.2 mil millones de dólares por año, México se ubica como uno de los mercados de comercio electrónico con el desarrollo más rápidos en el mundo y representa una importante oportunidad de crecimiento para la categoría BNPL. Si bien BNPL es una parte fundamental del sector de comercio electrónico a nivel mundial, en México y en la región, los métodos de pago más dominantes siguen siendo las tarjetas de crédito, débito/nómina y el efectivo. Aunque actualmente en el país ya están disponibles diversas formas tradicionales de pagos a plazos como las tarjetas de crédito, las aplicaciones (apps) y el financiamiento minorista, las tasas de interés en este tipo de créditos se elevan hasta por un 90%, lo cual sigue siendo una fuerte limitante de compra para los consumidores mexicanos.

El comercio electrónico está en auge en la región de América Latina con el 90% de los consumidores que compran bajo esta modalidad. Si analizamos los resultados más recientes sobre comercio electrónico, hemos visto que 71% de las transacciones en línea en México son con tarjeta de débito. Esto significa que la mayoría de los usuarios al comprar, no pueden acceder a pagar a plazos; además al estar comprando directamente con su dinero, son más precavidos al elegir dónde y cómo comprar.

Para los comercios, los datos muestran que los minoristas que ofrecen opciones de pago con BNPL al momento de pagar, ven un aumento promedio de 70% en recompra y 30% de incremento de nuevos usuarios. Esto porque Zip los respalda para poderles financiar esas compras a 4 plazos quincenales sin interés y asumiendo todo el riesgo liberando a los comercios de preocuparse ni por el fraude, ni por el cobro.

A nivel global, Zip se utiliza exitosamente como forma de pago usual en marcas de prestigio como Amazon, Shein, Nike, Target, Fashion Nova, Homebase, entre otras. Para aprovechar esta red global de Zip, actualmente en México más de 30 comercios ya están viendo los resultados y el aumento de más de 40% en sus ventas, gracias a las ventajas de Zip. Asimismo, Zip México cuenta con aliados clave como Shein y marcas internacionales como All Saints, Maje o Sandro y sigue sumando a cualquier negocio que cuente con una tienda en línea para invitarlo a integrarse a la red Zip.

El cofundador y CEO de Zip, Larry Diamond, señaló:"La expansión y el crecimiento en América Latina es un paso muy importante en nuestra estrategia internacional. Hasta ahora, la categoría BNPL ha sido casi inexistente en México. Con las tarjetas de crédito desprestigiadas y las tasas de crédito significativamente infladas, los consumidores se han enfrentado a tensiones financieras y no pueden acceder a soluciones de pago justas".

"El lanzamiento de Zip en México abrirá la accesibilidad de las soluciones de BNPL en la región y garantizará que los comercios tengan las herramientas que necesitan para ofrecer a los consumidores opciones de pago más responsables y transparentes".

El Director General de Zip México, Carlos Magaña, precisó: "En México hemos visto que el comercio electrónico ha tenido un importante crecimiento en los últimos 12 meses. Es por ello que Zip busca que los mexicanos tengamos acceso a compras justas a través del comercio electrónico. Con Zip, llega una innovadora opción de BNPL digital transparente donde se podrán hacer compras a plazos sin intereses pero ahora con una tarjeta de débito o nómina, la cual representa una revolucionaria opción nunca antes vista para el comercio electrónico en México.

"La expansión de Zip en México y la llegada de la categoría BNPL en la región, brindarán a los usuarios de todo el país una innovadora e importante alternativa a las tradicionales tarjetas de crédito, así como mejorar la capacidad de administrar sus finanzas mensuales y desde luego podrán ver desde la primera experiencia de compra que en definitiva con Zip tendrán una forma de pago más justa".

Zip ya está disponible en México para consumidores como comercios, se puede encontrar en www.zip.co para ver todos los comercios afiliados donde ya se puede comprar a 4 pagos quincenales a 0% de interés con tarjeta de débito/nómina o tarjeta de crédito. Por otro lado, los comercios que les interese aumentar sus ventas en más del 40%, ya pueden contactarnos para sumarse a este gran beneficio para sus ventas, único en México.

Acerca de Zip

Zip Co Limited (Z1P: ASX), que cotiza como ASX, es una de la empresa líder en la categoría de "Compra ahora, paga después" o Buy Now, Pay Later por sus siglas en inglés BNPL, que ofrece soluciones rápidas y perfectas que simplifican la forma de pago de las personas, en todas partes.

Zip ofrece crédito a través del pago digital para las industrias minorista, del hogar, salud, automotriz y de viajes, para brindar a los consumidores, comercios y empresas de todo el mundo acceso a crédito transparente, flexible y sin intereses.

Zip, es la empresa líder de BNPL de más rápido crecimiento a nivel mundial, la cual tiene más de 7.2 millones de clientes activos. En diciembre de 2020, la empresa registró un aumento de 171 % en el crecimiento de las transacciones a nivel mundial en comparación con diciembre de 2019, con un volumen de transacciones anualizado de $7.5 mil millones dólares y con ingresos por más de $480 millones de dólares.

Fundada en Australia en 2013 y con operaciones en Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, Zip ahora cuenta con un equipo de más de 1000 personas en todo el mundo. La empresa es un proveedor de crédito autorizado y regulado.

Para más información, visita: www.zip.co

