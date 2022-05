9 may. 2022

EFE Los Ángeles (EE.UU.) 9 may. 2022

La productora 20th Century Studios difundió este lunes el tráiler oficial de "Avatar: The Way of Water", la segunda parte de la saga más taquillera de la historia que se estrenará el próximo 16 de diciembre.

El filme, cuya trama no ha sido desvelada al completo, se basará en el mundo acuático de Pandora -conformado por océanos, lagos y criaturas marinas- y estará ambientado más de una década después de los eventos de la primera película.