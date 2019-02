La comedia "A Madea Family Funeral" y la cinta de terror "Greta" son las principales novedades en la cartelera estadounidense para el fin de semana, aunque no podrán apartar del número uno a "How to Train Your Dragon: The Hidden World".

La tercera entrega de esa saga de animación volverá a dominar la taquilla con una recaudación estimada de unos 30 millones de dólares en su segunda semana en cartel.