Fotograma cedido por Netflix donde aparece el guionista y director Aaron Sorkin (c) hablando con los actores Joseph Gordon-Levitt (i) y J.C. Mackenzie (d), durante el rodaje de "The Trial of the Chicago 7", una reivindicativa y política película que se estrena este viernes. EFE/Niko Tavernise/Netflix /

Fotograma cedido por Netflix donde aparece el guionista y director Aaron Sorkin (i) hablando con el actor Sacha Baron Cohen (d), durante el rodaje de "The Trial of the Chicago 7", una reivindicativa y política película que se estrena este viernes. EFE/Niko Tavernise/Netflix /

A Aaron Sorkin le gusta ser un idealista. Sus apasionados guiones han imaginado una política comprometida ("The West Wing") o unos medios honestos ("The Newsroom"), por lo que no sorprende que ahora con la vibrante "The Trial of the Chicago 7" aspire a defender la protesta ciudadana con absoluto fervor.

"Las personas que salen a protestar son las más patrióticas de todos nosotros", aseguró a Efe este carismático autor que, después de ganar el Óscar al mejor guion adaptado por "The Social Network" (2010), vuelve a mirar muy fijamente a los premios de la Academia de Hollywood con una película que suena en todos los pronósticos.