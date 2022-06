Las fuerzas militares rusas cometieron un crimen de guerra cuando atacaron en marzo el teatro de Mariúpol, en Ucrania, y causaron la muerte de al menos una decena de personas, según una exhaustiva investigación de Amnistía Internacional (AI).

El informe de AI -"Children": The Attack on the Donetsk Regional Academic Drama Theatre in Mariupol, Ukraine"- documenta cómo probablemente las fuerzas rusas atacaron deliberadamente el teatro el 16 de marzo aunque sabían que cientos de civiles se refugiaban allí, lo que convierte el ataque en un claro crimen de guerra.