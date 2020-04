Tras unos años de papeles poco afortunados y trabajos de escasa enjundia, Al Pacino, una absoluta leyenda de Hollywood, celebrará mañana su 80 aniversario ya de vuelta bajo los grandes focos tras sus aplaudidas apariciones en "The Irishman" (2019), "Hunters" (2020) y "Once Upon a Time... in Hollywood" (2019).

La remontada del ganador del Óscar en 1993 por "Scent of a Woman" (curiosamente nunca se llevó la estatuilla por la trilogía de "The Godfather") ha llegado tras más de una década de películas insulsas, proyectos descafeinados y papeles que no estaban a la altura de su genio.