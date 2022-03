Lleva más de dos décadas trabajando en el mundo de la animación para gigantes como Disney, Netflix o Sony pero Alberto Mielgo ha logrado una nominación al Óscar con su apuesta más personal, "The windshield whiper" ("El limpiaparabrisas"), un poético corto que reflexiona sobre el amor.

"Me he desligado un poco del trabajo comercial, me gustaría que la animación fuera por derroteros diferentes a los que la gente está acostumbrada, ese cine familiar de 0 a 99 años", dice a Efe Mielgo (Madrid, 1979), ganador de tres Emmys por el corto "The witness" que rodó para la serie "Love, death and robots" y que también se sitúa en la senda de esa animación diferente.