La alegría y vitalidad de Brasil están condensadas en la obra del músico Alceu Valença, un genuino representante del folclor del nordeste, cuya nueva gira internacional le llevará a siete países europeos, entre ellos España.

"Hago el rock que no es rock. Por eso me presento frecuentemente en festivales de jazz en Nueva York. Todo depende de dónde me presente. No es lo mismo presentarme allá que en el Carnaval, que es otro tipo de sonoridad", afirmó Valença en una entrevista a EFE en su casa de la ciudad de Olinda, en la región metropolitana de Recife.