Pedro Almodóvar con "Dolor y Gloria", Martin Scorsese por "The Irishman" y Quentin Tarantino con "Once Upon a Time in Hollywood" son algunos de los cineastas consagrados que buscarán este lunes una nueva nominación a los Globos de Oro.

La temporada de premios en Hollywood arrancará con el anuncio de los nominados a la 77 edición de los Globos de Oro, los galardones que reconocen lo mejor del año en cine y televisión para la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).