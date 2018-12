"No recuerdo cuántos años tenía cuando mi madre me dijo por primera vez que yo no era igual que los hombres, sino mejor", dice la autora Amy Tan, una forma de inculcarle que nadie podría decirle dónde estaban los límites y que ha aplicado a sus personajes literarios: mujeres fuertes, nunca complacientes.

Este es uno de los momentos de su vida que la escritora estadounidense de origen chino Amy Tan recoge en su último libro, "Recuerdo de un sueño", editado en español por Planeta, un viaje a través de la memoria en la que muestra la influencia que ha tenido en sus novelas, algunas tan famosas como "El club de la buena estrella" o "La hija del curandero".