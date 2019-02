Ana Torroja se "renueva" con productores de Rosalía y C. Tangana

Fotografía facilitada por RLM, de la cantante Ana Torroja, que lanza hoy su nuevo sencillo, "Llama", disponible en todas las plataformas digitales y que no es más que un anticipo de un disco sin título ni fecha oficial de lanzamiento. "Quería un cambio, pero no sabía cómo llegar a él. "Conexión" (2016) supuso cerrar una etapa, pero necesitaba encontrar algo que me motivara para seguir", explica la artista a Efe a propósito de su último lanzamiento, que la ha unido a los productores españoles más en boga: El Guincho (Rosalía) y Alizzz (C. Tangana). EFE

