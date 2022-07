Fotografía sin fecha de toma cortesía de Talent On the Road, donde se observa a la actriz mexicana Ana Valeria Becerril, durante una sesión de fotográfica en la Ciudad de México (México). EFE/ Talent On the Road /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)