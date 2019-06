Tras el éxito de "Llámame por tu nombre", libro en el que se basa la película "Call me by your name", el autor André Aciman publica su última novela en la que vuelve a explorar el erotismo, el amor y la nostalgia a través de un protagonista masculino porque, dice, no entiende a las mujeres "en absoluto".

André Aciman (Alejandría, 1951) se encuentra en España para presentar "Variaciones Enigma", publicada en español por Alfaguara, una novela sobre las relaciones amorosas de su protagonista, Paul, con hombres y mujeres desde su adolescencia en Italia hasta su madurez en Estados Unidos.