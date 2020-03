El legendario creador de musicales Andrew Lloyd Webber ("Cats", "Evita", "Jesus Christ Superstar") protagonizó un reto musical con el también compositor Lin-Manuel Miranda, en el que ambos interpretaron sus piezas musicales por redes sociales durante la cuarentena por el coronavirus.

Lloyd Webber, desde el piano de su casa, pidió a sus seguidores que eligieran una pieza para tocar en estos días de cuarentena, tras lo que salió elegido el tema “All I Ask Of You” del clásico "The Phantom of the Opera", que subió en un video al que Miranda respondió y con el que desencadenó un juego entre ambos.