El director danés Jonas Poher Rasmussen (C) sonríe en el Cinemateket de Copenhague, Dinamarca, el 8 de febrero de 2022, tras conocer que su película 'Flee' está nominada al Oscar en tres categorías. EFE/Claus Bech

La carrera hacia los Óscar entra en su recta final y las nominaciones conocidas este martes dejan diversas anécdotas, sorpresas y decepciones que tener en cuenta antes de la entrega de las estatuillas el próximo 27 de marzo.

Las sensaciones de alegría y esperanza las ha dejado la cinta "The Power of the Dog" -la más nominada, con 12 candidaturas-, que se convirtió así en el filme más con más candidaturas de los producidos por Netflix, y la plataforma espera ahora ganar por primera vez en su historia el Óscar a mejor película.