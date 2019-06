Entre febrero y marzo de 1920 las trabajadoras de Medellín marcaron un hito hoy casi olvidado, fueron las primeras de Colombia que gritaron "¡mujeres a la huelga!", un llamado que la escritora Ángela Becerra resucita en su último libro "Algún día, hoy" (Planeta).

"Me encontré con un tesoro, porque ella me buscó a mí. Si yo no hubiera puesto la televisión a las dos de la mañana de aquel día, yo hubiera empezado a escribir otra novela, pero las historias lo buscan a uno y yo creo que si te consideran digno te fecundan, y es lo que sucedió con esta historia", dice Becerra en una entrevista con Efe.