Fotograma cedido por Disney donde se muestra a los actores Elle Fanning (i), Angelina Jolie (c) y Sam Riley (d) durante una escena de la película "Maleficent: Mistress of Evil". Malvada, irónica, elegante y poderosa. EFE/Courtesy of Disney

Tras dos semanas como líder de los cines en Estados Unidos "Joker" se enfrentará esta semana a la secuela de "Maleficent" (2014), cinta de Disney que con Angelina Jolie al frente figura como el estreno más destacado de la cartelera.

Con la dirección de Joachim Rønning ("Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales", 2017) y con Elle Fanning y Michelle Pfeiffer completando el trío femenino protagonista, "Maleficent: Mistress of Evil" relata el enfrentamiento entre la reina Ingrith (Pfeiffer) y Maléfica (Jolie) a raíz del matrimonio entre la princesa Aurora (Fanning) y el príncipe Phillip (Harris Dickinson).