Fotografía promocional cedida donde aparece la cantante brasileña Anitta, quien celebrará este martes su particular Carnaval con un concierto virtual en las redes sociales en un año en el que Brasil se ha quedado sin el tradicional festejo en las calles por el impacto del coronavirus. La reina brasileña del pop retransmitirá en directo esta noche a las 6 pm PT (9 pm ET) su concierto a través de sus canales de Youtube, Facebook y Twitter. EFE/Imagine It Media /