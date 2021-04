Anthony Hopkins rindió este lunes un tributo al difunto Chadwick Boseman con un vídeo en el que agradeció el Óscar al mejor actor protagonista que ganó en la ceremonia del domingo.

"Aquí estoy en mi casa de Gales. Con 83 años no esperaba que me dieran el premio, de verdad que no. Estoy muy agradecido", aseguró el actor en un vídeo publicado en sus redes sociales, ya que no acudió presencialmente a la ceremonia.