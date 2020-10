Depeche Mode no sería lo que es a nivel de magia y misterio de no ser por Anton Corbijn, algo así como su miembro en la sombra (el "tipo al fondo", bromea él), tras casi 40 años ayudando a tejer el imaginario visual de esta banda británica de culto masivo, siempre desde un enfoque personal.

"Para fotografiar a una estrella de la música tienes que sentirte en el mismo plano que ellos y mirarlos como a un igual, directamente a los ojos. Si fotografías como un fan, no funcionará", explica en una charla con Efe el hombre que ha convertido en habituales de su objetivo a otros artistas como Bruce Springsteen, Bob Dylan, The Rolling Stones, Tom Waits, Nirvana, The Killers....