EFE Ciudad de México 26 may. 2021

De la serie "Club de Cuervos" a "¿Quién mató a Sara?", el actor mexicano Antonio de la Vega ha visto crecer las plataformas digitales por "streaming" desde dentro, pues a pesar de que el camino era incierto, apostó por esta nueva forma de producción de contenidos.

"Cuando hice 'Club de cuervos' nunca me imaginé que sería un cambio tan trascendental en la industria, sabía que era algo nuevo y sabía que las series eran algo por explorar, pero no me imagine la explosión que tendría el 'streaming'", confiesa en entrevista con Efe de la Vega.