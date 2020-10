En la imagen un registro del cineasta estadounidense Todd Haynes, director del documental sobre la banda "The Velvet Underground". EFE/Urs Flueeler/Archivo

Apple ha adquirido el documental sobre la banda "The Velvet Underground" dirigido por el cineasta Todd Haynes, nominado al Óscar por "Far from Heaven" (2003).

"The Velvet Underground creó un nuevo sonido que cambió el mundo de la música, consolidando su lugar como una de las bandas más veneradas del rock 'n' roll", indicó la compañía en un comunicado que anunció que el filme estará disponible en el catálogo de Apple TV+.