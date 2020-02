La nueva directora de ARCO 2020 Maribel López (i), y el director de IFEMA Eduardo López-Puertas, presentan la feria de arte que estará dedicada a un tema, "It's just a matter of time" (Es solo cuestión de tiempo). La feria de arte contemporánea más importante de España desvela este martes en La Casa Encendida los ejes principales de su nueva programación.- EFE/Víctor Lerena

ARCO 2020 calienta motores bajo la batuta de una nueva directora, Maribel López, un incremento del número de galerías participantes y de la presencia española, en una edición que se presenta prometedora: "Los datos certifican el buen momento de las galerías y su fidelidad a la feria", asegura su directora.

ARCO 2020 abrirá sus puertas el próximo 26 de febrero hasta el 1 de marzo con un tema y no un país invitado: "It's just a matter of time" (Es solo cuestión de tiempo), en torno a la obra del artista cubano estadounidense Félix González-Torres.