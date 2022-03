A Ariana DeBose solo le falta el Óscar porque en un año lo ha ganado todo: Bafta, Critics Choice, SAG Awards y Globos de Oro. Pero la actriz de "West Side Story", que pasó una década en los escenarios antes de dar el pelotazo en el cine, sabe que está en una etapa más de su carrera.

"Nunca he tenido una visibilidad como esta. He trabajado desde que tenía 18 años y ahora tengo 31, así que haber hecho un papel tan bien recibido como este me está dando la oportunidad de hablar mucho de mí", explica DeBose en una videollamada con Efe.